Heino tritt mit Claudia Obert als Waldfee im Bierkönig auf

Heino (86) und Claudia Obert (63) haben den Bierkönig auf Mallorca in eine ausgelassene Partylocation verwandelt! Der Sänger präsentierte dort kürzlich seinen neuen Song "Holla die Waldfee" und bekam dabei tatkräftige Unterstützung von der Unternehmerin. Als Waldfee verkleidet, tanzte Claudia bei der Live-Premiere neben dem Schlagerstar, während Heino das Publikum mit seiner eindringlichen Stimme begeisterte. Auf Instagram teilte der Musiker ein Video von der Performance und schrieb dazu: "Holla die Waldfee! Die Live-Premiere meines neuen Songs im Bierkönig auf Mallorca. Mit Claudia Obert."

Das Publikum war begeistert von dem ungewöhnlichen Duo und zeigte dies auch in den Kommentaren: "Heino, du hast echt drauf, die Leute mitzuziehen" oder "Ihr seid so klasse" waren nur einige der Reaktionen. Sogar Party-Sänger Ikke Hüftgold (48) kommentierte den Auftritt und nannte ihn "legendär". Claudia zeigte sich bei ihrem Tanz ausgelassen und schien bestens mit Heinos Bühnenpräsenz zu harmonieren. Die energiegeladene Performance des Sängers und die charmante Inszenierung der Reality-TV-Darstellerin sorgten für eine außergewöhnliche Stimmung – der Bierkönig bebte unter den rhythmischen Klängen des neuen Songs.

Für Heino ist die Bühne des Bierkönigs keine Unbekannte. Bereits im Mai bewies der mittlerweile 86-Jährige dort, dass er noch immer ein Magnet für die Massen ist: Vor rund 5.000 Zuschauern trat er souverän auf und hatte Unterstützung von keinem Geringeren als dem Erotikmodel Micaela Schäfer (41). Die hübsche Brünette tanzte begeistert neben Heino, der der Feiermeute ordentlich einheizte. Die Show im Mai war sein Auftakt für zahlreiche weitere Shows auf Mallorca.

Instagram / heino.offiziell Heino und Claudia Obert, September 2025

Instagram / heino.offiziell Claudia Obert, Heino und ein Angela-Merke-Double, September 2025

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer und Heino, Mai 2025

