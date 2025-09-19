Simone Ballack gratuliert Emilio (†) zum 23. Geburtstag

Mit einem bewegenden Post auf Instagram hat Simone Ballack (49) ihrem verstorbenen Sohn Emilio (†18) zum 23. Geburtstag gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch zum 23. Geburtstag im Himmel, Emilio! Ich vermisse dich so sehr", schrieb die ehemalige Spielerfrau und veröffentlichte dazu ein emotionales Video, das Emilio in verschiedenen Lebensphasen zeigt. Emilio war mit nur 18 Jahren 2021 bei einem Unfall mit einem Quad auf dem Anwesen der Familie in Portugal ums Leben gekommen.

Die Anteilnahme ließ nicht lange auf sich warten. Unter anderem meldeten sich Anna-Maria Ferchichi (43) und Simone Thomalla in den Kommentaren zu Wort, um Simone Trost zu spenden. "Es gibt keine Worte dafür. Ich umarme dich ganz fest", schrieb Anna-Maria. Auch eine Followerin fand liebevolle Worte: "Es gibt keinen größeren Schmerz für eine Mutter. Viel Kraft liebe Simone... auch für den Rest der Familie!"

Durch die Arbeit am Gardasee hat Simone Ballack mittlerweile einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden. In einem Hotel, das ihrem Ex-Partner Heiko Grote gehört, übernimmt sie seit Frühjahr 2024 die Geschäftsleitung. Ihr altes Heim in Starnberg will sie langfristig hinter sich lassen, um sich ganz auf den Neuanfang zu konzentrieren. "Ich will noch was erleben, ich will nicht immer nur traurig sein", erklärte sie. Besonders für ihre beiden anderen Söhne sei es wichtig, dass ihre Mutter wieder nach vorne blicken kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Ballack und ihr Sohn Emilio

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Ballack mit ihren drei Söhnen Louis, Emilio und Jordi

Anzeige Anzeige