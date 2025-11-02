Gitta Saxx verrät: So gut geht es Simone Ballack mit Partner

Simone Ballack (49) genießt ihr Leben in Italien, genauer gesagt am idyllischen Gardasee, wo sie sich nach einer turbulenten Phase ihres Lebens eine neue Heimat geschaffen hat. Nach der Trennung von dem früheren Fußballstar Michael Ballack (49) hat der Reality-TV-Star Deutschland endgültig den Rücken gekehrt. Kürzlich führte ihr Weg allerdings nach Mallorca, wo sie an einer Charity-Veranstaltung teilnahm. Dort plauderte Simone gegenüber RTL über ihre Zukunftspläne und besonders über ihre neue Einstellung in Sachen Liebe: "Ich halte mein Privatleben neuerdings aus der Öffentlichkeit heraus, weil mir das ja die letzten Jahre nicht so viel Glück gebracht hat."

Offenbar hat Simone die Zeit am Gardasee genutzt, um über alte Muster und Fehler nachzudenken. Ihre neuen Liebespläne zeigt sie zwar noch nicht detailliert, doch bei ihrem Auftritt in Spanien machte sie unmissverständlich klar, dass sie zukünftig viele Dinge anders anpacken will, als sie es früher getan hat. Ihre Freundin Gitta Saxx (59) verrät gegenüber dem Sender, dass sie den neuen Partner von Simone schon kennenlernen durfte: "Ich fand ihn sehr sympathisch und finde auch, dass sich Simone so positiv verändert hat. Sie war ja schon immer sympathisch, aber sie ist irgendwie geerdeter."

Bereits vor zwei Monaten brodelte die Gerüchteküche rund um Simones Liebesleben. Damals berichtete die Bild, dass Simone am Gardasee nicht nur das italienische Lebensgefühl, sondern auch einen neuen Mann genießt. Ihr Herz soll dem Hotelier Gabriele Terzi gehören, der ein angesehenes Hotel in Gargnano führt. Bekannte des Paares ließen damals durchblicken, dass es zwischen Simone und dem Hotelier ernst geworden ist. Besonders auffällig: Freunde erzählten, wie glücklich und ausgeglichen die Unternehmerin wirkte.

Gitta Saxx und Simone Ballack

Gitta Saxx, Oktober 2024

Simone Ballack, September 2025