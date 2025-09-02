Neue Liebe: Simone Ballack soll an diesen Mann vergeben sein

Simone Ballack (49) soll wieder verliebt sein. Die Ex-Frau von Michael Ballack (48) lebt seit vergangenem Jahr in der malerischen Gegend des Gardasees in Italien – und scheint dort nicht nur das Dolce Vita, sondern auch eine neue Liebe zu genießen. Ihr Herz gehört dem Hotelier Gabriele Terzi. Der Mann Mitte 60 führt das renommierte 4-Sterne-Hotel Baia D’Oro in Gargnano. Wie Bild berichtet, soll es das Paar sehr ernst miteinander meinen. Schon seit einiger Zeit hielten sich Gerüchte über eine neue Romanze, nun scheint sich der Verdacht zu bestätigen: Freunde von Simone berichten, dass sie besonders glücklich und ausgeglichen wirkt.

Simone und Gabriele haben sich anscheinend beim Genuss von feiner italienischer Küche und edlen Weinen kennengelernt. Bereits im Oktober 2024 gab es erste Hinweise auf eine neue Liebe an Simones Seite: Auf Instagram veröffentlichte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin Fotos von der Anlegestelle des Hotel Triezes sowie private Einblicke von einer Bootstour auf dem Gardasee, bei der sie sich liebevoll an Gabriele schmiegte. Menschen aus ihrem Umfeld bestätigen, dass Simone bereits bei ihrem neuen Partner eingezogen ist. Ein offizielles Statement der beiden steht allerdings noch aus.

Simones Neustart in Italien begann mit einer beruflichen Neuorientierung – und führte schließlich auch zu neuem Liebesglück. Über ihr Privatleben schwieg die Ex-Spielerfrau lange Zeit, sorgte aber immer wieder für Spekulationen. In einem RTL-Interview vor wenigen Monaten wurde sie gefragt, ob es nach der Trennung von Heiko Grote einen neuen Mann in ihrem Leben gebe. Ihre Antwort fiel geheimnisvoll aus: "Vielleicht habe ich ja auch einen, und du weißt es nur nicht. Ich muss ja nicht immer alles erzählen."

Timm, Michael Simone Ballack beim Leipziger Opernball 2023

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Medienpersönlichkeit

Getty Images Simone Ballack und Heiko Grote im Oktober 2023