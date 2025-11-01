"Love Island" für Ü50? Simone Ballacks gewagter TV-Vorschlag

Simone Ballack (49) sorgt mit ihren Aussagen beim "Charity Dinner Mallorca", das von Birgit Fischer-Höper veranstaltet wurde, für Gesprächsstoff. Die ehemalige Spielerfrau führte gemeinsam mit Alana Siegel, der Tochter von Hitproduzent Ralph Siegel (80), durch den Abend und zeigte sich offen für die Welt des Trash-TVs. Auf die Gerüchte über eine mögliche Teilnahme am Dschungelcamp angesprochen, ließ Simone gegenüber Bild durchblicken, dass solche Anfragen in der Vergangenheit häufiger bei ihr eingegangen sind: "Vielleicht irgendwann mal. Dieses Jahr, nächstes Jahr, in zehn Jahren." Den Gedanken daran schien sie keineswegs abzulehnen.

Besonders deutlich wurde Simone, als es um ihre Vorliebe für leichte TV-Unterhaltung ging. Die Reality-TV-Darstellerin bezeichnete sich selbst als "schlimmsten und krassesten Trash-TV-Gucker" und gestand, große Formate wie Love Island regelrecht zu verschlingen: "Es gibt nichts Geileres für mich am Abend, als mir diese seichte Unterhaltung reinzuballern, damit ich einschlafen kann." Zudem sprach sie offen aus, dass sie sich ein Format wie "Love Island" für Menschen über 50 wünschen würde – eine Anregung, die sie mit einem Lächeln als "Ansatz" bezeichnete, der ihr selbst gut gefallen würde. Ihre Begeisterung für Unterhaltungsshows ist kein Geheimnis, war sie doch 2020 bereits bei Promi Big Brother zu sehen.

Privat genießt Simone ihre Freiheiten und betont, dass sie in TV-Fragen unabhängig handelt. "Ich mache sowieso, was ich will, immer schon", stellte sie klar. Bekannt wurde sie an der Seite von Michael Ballack (49), zu dem sie mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. In der Vergangenheit zeigte sie sich auch gut vernetzt mit anderen Prominenten aus der Reality-TV-Szene, was Spekulationen über TV-Projekte immer wieder Nahrung gibt. Für Simone scheint das Leben mit einer Prise Trash und Humor jedenfalls genau richtig zu sein.

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Medienpersönlichkeit

Getty Images Simone und Michael Ballack beim Bambi in München im Dezember 2005

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Mai 2025