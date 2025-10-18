Emotional: Darum bittet Simone Ballack Jack nach dessen Tod

Der Tod des legendären Musikproduzenten Jack White (†85) hinterlässt tiefe Spuren – auch bei Simone Ballack (49). Der Reality-TV-Star, der mit Jack und dessen Frau Rafaella Nussbaum freundschaftlich verbunden ist, verabschiedete sich in einer emotionalen Instagram-Botschaft von ihm. Zu einem gemeinsamen Foto mit Jack, Rafaella und Lilly Becker (49) schrieb sie: "Goodbye Jack, du hast die Welt bereichert mit deiner Musik und deiner Lebensfreude." In ihrer Nachricht schrieb sie zudem, dass sie sich irgendwann im Himmel wiedertreffen würden, um Lieder zu singen und Geschichten von früher auszutauschen. Zum Schluss ließ sie eine herzzerreißende Bitte folgen: "Grüß' mir meinen Emilio." Simones Sohn verstarb im Alter nur von 18 Jahren.

In ihren Erinnerungen an den Verstorbenen erzählte Simone auch von gemeinsamen Gesprächen, die sie immer wieder miteinander hatten. Jack, der vor seiner Musikkarriere als junger Fußballer aktiv war, habe oft voller Begeisterung von seiner Zeit in Kaiserslautern erzählt, einer Verbindung, die die beiden offenbar eng geteilt haben. Besonders bewegend: Sie erinnerte an Jacks Wegweiser für ein langes Leben und fügte mit einem gebrochenen Herzen hinzu: "Du hattest immer den Zettel dabei, auf dem deine Anleitung stand, wie man 100 Jahre alt wird. Leider hast du den Zettel wohl vergessen."

Jack wurde am 16. Oktober 2025 tot in seinem Zuhause in Berlin aufgefunden. Die Umstände zu seinem Ableben werden aktuell untersucht. Simones Sohn Emilio verstarb im Jahr 2021 bei einem tragischen Unfall: In einem Urlaub in Portugal verunglückte der Teenager mit einem Quad – jegliche Hilfe kam damals zu spät. Seit dem erschütternden Vorfall teilt Simone regelmäßig emotionale Beiträge, in denen sie ihres Sohns gedenkt. In einem früheren Post gratulierte sie ihm beispielsweise zum Geburtstag und drückte auf rührende Weise aus, wie sehr sie ihn vermisst.

Collage: Instagram / simoneballack, Imago Collage: Simone Ballack und Jack White

Instagram / simoneballack Rafaella Nussbaum, Jack White, Lilly Becker und Simone Ballack

