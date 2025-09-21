Musiker Harry Styles knackt Marathon-Bestzeit in Berlin

Harry Styles (31) hat es wieder getan! Am Sonntag, den 21. September, lief der Musiker den Berlin-Marathon – und erreichte dabei eine Zeit, die ihn sportlich in Höchstform zeigte. Mit einer beeindruckenden Bestzeit von 2:59:13 Stunden legte der 31-Jährige die 42,2 Kilometer zurück und bewies damit einmal mehr seine Vielseitigkeit. Gekleidet in ein lässiges Outfit aus blauem Oberteil, schwarzen Shorts und knallpinken Sneakern zog der "Watermelon Sugar"-Sänger alle Blicke auf sich. Auch der paralympische Athlet Richard Whitehead teilte ein Foto der beiden auf Instagram und scherzte: "2.58 in Berlin mit meinem Kumpel!! Kennt ihn jemand??"

Für Harry Styles war es nicht der erste große Marathon: Schon im März dieses Jahres glänzte er beim Tokyo-Marathon mit einer beeindruckenden Zeit von unter dreieinhalb Stunden. Der Berlin-Marathon, bekannt für seine schnelle Strecke und berühmten Sehenswürdigkeiten, führte ihn vorbei an der Siegessäule, dem Brandenburger Tor und dem Potsdamer Platz – ein Erlebnis, das für viele Teilnehmer unvergesslich bleibt. Gemeinsam mit mehr als 80.000 anderen Läufern meisterte Harry die Herausforderung, bewies große Ausdauer und beeindruckte Fans wie Sportbegeisterte gleichermaßen. Die ersten 21 Kilometer absolvierte er in 1:29:08, den Rest mit nur einer Minute mehr.

Harry scheint sich in Berlin mittlerweile richtig zu Hause zu fühlen. Immer wieder wird der Superstar in den Straßen der Hauptstadt gesichtet – sei es bei einem gemütlichen Kaffee, einem Spaziergang oder beim Joggen. Seit bekannt wurde, dass der Sänger ein Zuhause in Berlin gefunden hat, verbringen er und sein Umfeld offenbar immer mehr Zeit in der pulsierenden Metropole. Seine Liebe zur Freiheit und die Offenheit Berlins scheinen perfekt zu seiner energiegeladenen Persönlichkeit zu passen. Fans hoffen schon jetzt, ihn bald wieder sowohl musikalisch als auch sportlich in Aktion zu erleben.

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Getty Images Harry Styles im September 2022