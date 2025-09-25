Harry oder Jason? Olivia Wilde stichelt gegen Ex-Partner

Olivia Wilde (41) hat mit einem Posting auf Instagram eine gewaltige Diskussion entfacht. Die Schauspielerin teilte ein Meme, das eine kleine Männerfigur mit längeren Haaren, Hut und markantem Schnurrbart zeigt. Dazu fügte sie lediglich ein Totenkopf-Emoji hinzu. Doch damit nicht genug: Die Fans spekulieren jetzt eifrig, ob Olivia mit diesem Beitrag gegen einen ihrer berühmten Ex-Partner, Jason Sudeikis (50) oder Harry Styles (31), austeilen wollte. Das Ganze ging viral und zog Millionen von Aufrufen nach sich.

Die Meinungen im Netz gingen dabei weit auseinander. Viele Nutzer sind überzeugt, dass die Figur eine frappierende Ähnlichkeit mit Harry hat, der nicht nur für seine markanten Gesichtszüge, sondern auch für seine Vorliebe für außergewöhnliche Styles bekannt ist. Andere hingegen meinten, Jason könnte der Auslöser für das Meme gewesen sein. Die beiden Männer standen für Jahre im Zentrum von Olivias Liebesleben. Die Schauspielerin war sieben Jahre lang mit dem "Ted Lasso"-Star verlobt und verbrachte fast zwei Jahre in einer Beziehung mit dem ehemaligen One-Direction-Sänger.

Was Olivia wohl zu diesem riesigen Online-Hype sagen würde? Die Schauspielerin bleibt lieber kryptisch. Seit ihrer Trennung von Jason im Jahr 2020 und dem Ende ihrer Beziehung mit Harry 2022 hat sie wenig über ihre Ex-Partner preisgegeben. Während diese beiden Männer so unterschiedlich sind wie Tag und Nacht, scheinen ihre Beziehungen zu Olivia nach wie vor für Schlagzeilen zu sorgen – und das sogar durch solche humorvollen, wenn auch offenbar multifunktionalen Memes.

IMAGO / ABACAPRESS Olivia Wilde, September 2025

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde, Dezember 2019

ZUMA Press Wire / Zuma Press Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York