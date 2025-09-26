Zoë Kravitz unterstützte Harry Styles bei Marathon in Berlin

Harry Styles (31) hat beim Berlin-Marathon eine beeindruckende Zeit von 2:59:13 Stunden hingelegt, doch die Aufmerksamkeit der Fans galt nicht nur seiner sportlichen Leistung. Unter den Zuschauern, die den Musiker bei seinem Lauf unterstützten, befand sich niemand Geringeres als Schauspielerin Zoë Kravitz (36). Laut Daily Mail befand sich die TV-Bekanntheit jubelnd an der Marathon-Strecke. Die beiden scheinen seit einiger Zeit unzertrennlich und wurden seit August regelmäßig zusammen gesichtet. Ihre Romanze führte sie bereits durch romantische Metropolen in Europa, wie Rom und London.

Harry, der aktuell in Berlin an seinem vierten Studioalbum arbeitet, scheint die TV-Darstellerin nicht nur in sein Leben, sondern auch in seinen kreativen Prozess mit einzubeziehen. Wie ein Insider gegenüber der britischen Zeitung The Sun verriet, sei es ein klares Zeichen dafür, wie wichtig Zoë ihm geworden sei, dass er sie zum Teil seiner "kreativen Bubble" mache. Erst kürzlich präsentierte der Sänger ihr die Musikszene der deutschen Hauptstadt, die ihm als Inspiration für sein neues Projekt dient. Im Laufe ihrer Romanze traf Harry zudem Zoës weltberühmten Vater, Lenny Kravitz (61), bei einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden in New York.

Was zunächst wohl als lockerer Spaß begann, entwickelte sich in den vergangenen Wochen zu einer ernsten Beziehung. "Er hat lange darüber nachgedacht, aber er ist auf Kritik vorbereitet, weil er denkt, dass Zoë die Richtige ist", zitierte The Sun einen Insider. Laut der Quelle nimmt es Harry nie auf die "leichte Schulter", der Welt eine neue Freundin vorzustellen. Der Musiker zeigte sich zuletzt jedoch viel offener als sonst, wenn es um sein Liebesleben geht. Mehrfach wurden die beiden Händchen haltend gesichtet – für aufmerksame Fans ein klares Zeichen, dass zwischen ihnen mehr als nur Freundschaft ist.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Zoë Kravitz und Harry Styles

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Getty Images Lenny und Zoë Kravitz