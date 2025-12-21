Prinzessin Kate spendet Weihnachtsbaum an Krebszentrum

Prinzessin Kate (43) hat schon vor Heiligabend ein besonderes Geschenk verschickt – und damit für Gänsehaut im besten Sinn gesorgt. Laut dem Magazin Hello! ließ die Ehefrau von Prinz William (43) einen prächtigen Christbaum aus ihrem "Together at Christmas"-Konzert in der Westminster Abbey im Oak Cancer Centre in Sutton aufstellen. Das Haus gehört zum Royal Marsden, jener renommierten Krebs-Klinik in London und Surrey, deren Schirmherrin Kate ist und in der sie selbst behandelt wurde. Begleitet wurde die Aktion von Unterstützern aus der Gartenbranche, und die Klinik präsentierte den funkelnden Baum jetzt stolz auf Instagram. Die Botschaft: Wärme, Licht und ein Stück Weihnachtsmagie für Patientinnen, Patienten und Teams.

In dem Beitrag bedankte sich das Royal Marsden ausdrücklich bei der Prinzessin von Wales. "Danke an Ihre Königliche Hoheit, die Prinzessin von Wales, gemeinsame Schirmherrin des Royal Marsden mit Ihrer Königlichen Hoheit, dem Prinzen von Wales, für die Spende eines majestätischen Weihnachtsbaums vom 'Together at Christmas' Carol Service", hieß es in der Botschaft des NHS-Trusts. Ein weiterer Dank ging an Stephen Phair von Premier Plants, der nicht nur den aufwendigen Schmuck bereitstellte, sondern die Tanne auch persönlich dekorierte. Für die Mitarbeitenden des Zentrums ist der Baum ein symbolträchtiger Blickfang in einer oft schweren Zeit, in der viele Menschen dort ihre Behandlung fortsetzen müssen.

Weihnachten ist für Kate offensichtlich eine ganz besondere Zeit, in der sie sich der Unterstützung ihrer Mitmenschen widmet. Die dreifache Mutter, deren Engagement für das Royal Marsden durch ihre eigene Krankheitsgeschichte intensiviert wurde, hat immer wieder ihre Wertschätzung für das medizinische Team und die dort angebotene Pflege ausgedrückt. Mit ihrem jüngsten Beitrag erhellt sie nicht nur den Raum, sondern auch die Herzen der Menschen, die von der Krankheit betroffen sind. Ein weihnachtlicher Akt des Mitgefühls, der sicherlich in Erinnerung bleiben wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Besuch im Anna Freud Centre: Prinzessin Kate in London am 27. November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2025