Kein PR-Trick: Harry Styles und Zoë meinen es "ernst"

Harry Styles (31) und Zoë Kravitz (36) machen kein Geheimnis aus ihrer frischen Liebe. Der Musiker und die Schauspielerin wurden in den vergangenen Wochen mehrfach händchenhaltend in der Öffentlichkeit gesichtet. Vor Kurzem traf Harry sogar Zoës Vater, die Musiker-Legende Lenny Kravitz (61), bei einem gemeinsamen Mittagessen in New York. Laut Augenzeugen soll Lenny von Harrys bodenständigem und humorvollem Auftreten beeindruckt gewesen sein. Harry hält sein Liebesleben sonst meist unter Verschluss – doch laut Insidern des Mirror ist diese Beziehung etwas Besonderes.

Bereits seit Jahren verbindet Harry und Zoë eine Freundschaft, die jetzt offenbar auf eine romantische Ebene gehoben wurde. Auch wenn sie ihr Privatleben bislang privat hielten, genießen die beiden offenbar ihre neue Rolle als Paar. Ihr gemeinsames Auftreten – sei es in Rom, New York oder bei einer Hochzeit in Italien – sorgte immer wieder für Spekulationen über ihre Romanze. Insider betonen aber, die Beziehung sei kein flüchtiger Flirt. Laut einer Quelle von The Sun handelt es sich eher um eine ernste Beziehung, in der beide "super entspannt" miteinander sind.

Für Zoë ist es nicht das erste Mal, dass ihr Liebesleben Schlagzeilen macht. Nach ihrer Trennung von Channing Tatum (45) bleibt aber vor allem ihre enge Bindung zu ihrem Vater ein konstanter Ankerpunkt. Lenny, der für seine enge Beziehung zu seiner Tochter bekannt ist, legt großen Wert darauf, dass sie einen Partner findet, der sie respektiert. Mit Harry, so heißt es, könnte er genau den Richtigen entdeckt haben. Die Chemie zwischen den beiden Männern soll beim besagten Mittagessen in New York erkennbar gewesen sein. Ob es diesmal bei Zoë und Harry die große Liebe ist, bleibt abzuwarten, doch die Zeichen stehen gut.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Harry Styles und Zoe Kravitz

Getty Images Lenny Kravitz bei den MTV Video Music Awards, September 2024

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum im August 2024