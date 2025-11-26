Drittes Baby? Gemma Atkinson reflektiert Familienplanung

Gemma Atkinson (41) und ihr Verlobter Gorka Marquez haben in ihrem gemeinsamen Podcast "Lost In Translation" offen über ihre Familienplanung gesprochen. Während Gemma zugab, phasenweise von der Idee eines dritten Kindes begeistert zu sein, zeigte sich der Tänzer wenig begeistert von diesem Gedanken. Das Paar, das bereits Tochter Mia und Sohn Thiago großzieht, hat zudem noch ihren gemeinsamen Hund Benji. Gorka, der die aktuelle Situation als "perfekt" beschrieben hat, schloss weiteren Nachwuchs entschieden aus: "Wie auch immer, zwei sind genug," sagte er. Die Schauspielerin räumte selbst ein, dass sie zwar keine erneute Schwangerschaft anstrebe, aber scherzend hinzufügte, dass sie eher ein weiteres Haustier als ein Baby adoptieren würde.

Die Gespräche brachten sie außerdem auf das Thema einer möglichen Sterilisation seitens Gorka. Gemma schlug vor, dass eine Vasektomie eine endgültige Antwort auf die Diskussion sein könnte. "Mein Schwager hat es gemacht, und es war alles in Ordnung," teilte sie dazu mit. Gorka hingegen sprach die wechselnden Meinungen seiner Partnerin an und bemerkte, dass sie oft unentschlossen sei. Neben den Familienplänen plauderten die beiden auch erneut über ihre Hochzeit, die seit ihrer Verlobung im Jahr 2021 noch auf sich warten lässt. Ob der große Tag in England oder in Gorkas Heimat Spanien gefeiert wird, sei noch nicht entschieden. Gemma räumte ein, dass allein der Gedanke an die Hochzeitsplanung ein wenig abschreckend wirke.

Gemma offenbarte kürzlich auch in einem emotionalen Instagram-Post zum Vatertag, dass der Verlust ihres Vaters sie dazu bringe, ihre Entscheidung über einen möglichen Nachnamenwechsel immer wieder zu überdenken. Als letzter Atkinson in ihrer Familie fühle sie sich stark mit ihrem Namen und dem Erbe ihres Vaters verbunden. "Nicht zu wissen, wie es wäre, an meinem Hochzeitstag von ihm zum Altar geführt zu werden, lässt mich immer wieder zögern", schrieb sie in einem offenen Brief, den sie an ihren verstorbenen Vater richtete. Auch deshalb bleibe das Paar vorerst verlobt, während sie Familie und Karriere in ihrem gemeinsamen Zuhause managen.

Getty Images Gemma Atkinson und Gorka Marquez, Oktober 2023

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson, Schauspielerin und Gorka Márquez, Tänzer

Instagram / glouiseatkinson Gemma Atkinson und Gorka Marquez mit ihren Kindern