Knossi außer Kontrolle: Drogentrip für "Duell um die Welt"

Knossi (39) hat auf Instagram Einblicke in eine außergewöhnliche Erfahrung für die Sendung Duell um die Welt geteilt. Der Moderator reiste dafür in ein kleines, abgelegenes Dorf in den mexikanischen Bergen, wo er laut eigener Aussage seinen "ersten Drogentrip" erlebte. "Das ist eine Reise ins Ungewisse", verkündet der Social-Media-Star in einem Video. Sichtlich aufgeregt schildert er weiter seine Gedanken über die dort eingenommenen Substanzen: "Bin ich danach noch wirklich der Gleiche?" und beschreibt die intensive Erfahrung mit Worten wie "Zeitreise" und "Realitätsverlust".

Das TV-Format "Duell um die Welt" ist bekannt für seine waghalsigen Aufgaben, bei denen Prominente oft auch ihre physischen und psychischen Grenzen ausloten. Mit Knossis Trip in Mexiko scheint diese Grenze erneut verschoben worden zu sein. Details darüber, welche Substanzen bei seinem Einsatz zum Einsatz kamen, verriet der Reality-TV-Star nicht. Auf Social Media erwähnte er lediglich, dass die Drogen "immer so versteckt" seien und deutete an, wie der Kontext seiner Aufgabe eine ganz neue Herausforderung darstellte. Fans zeigen sich in den Kommentaren gleichermaßen schockiert wie fasziniert von seinem Beitrag.

Privat gibt sich Knossi, der bald in einem TV-Format mit Kai Pflaume (58) zu sehen sein wird, oft humorvoll und nahbar, was ihm in den sozialen Medien eine große Fangemeinde eingebracht hat. Seine Teilnahme an "Duell um die Welt" ist nicht das erste Mal, dass er ungewöhnliche Herausforderungen annimmt. Ob als Entertainer oder Kandidat in Reality-TV-Formaten – Knossi hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er bereit ist, über sich selbst hinauszuwachsen. Ein endgültiges Fazit über seine Erlebnisse in Mexiko hat der Moderator bislang nicht gezogen. Fans dürfen sich jedoch sicher sein, dass er seine Erfahrungen mit gewohntem Enthusiasmus und Humor teilen wird. Seine Reise ins Ungewisse wird am Sonntag, 30. November um 20:15 Uhr auf Pro Sieben in "Duell um die Welt" ausgestrahlt.

Imago Knossi, Juni 2025

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Mai 2024

Instagram / knossi Knossi, Streamer