Aleks bereut die zweite "Temptation Island V.I.P."-Teilnahme

Aleksandar Petrovic (34) ist derzeit zum zweiten Mal bei Temptation Island V.I.P. zu sehen. Sein Verhalten sorgt jedoch von Folge zu Folge für neue Skandale – deswegen bereut er mittlerweile die Teilnahme, wie er auf Instagram verrät. "Hätte ich vorher gewusst, dass ich genau solche Bilder abliefern werde, dann wäre ich für kein Geld der Welt reingegangen", gesteht er und betont: "Also, ich bereue meine Teilnahme zum ersten Mal aus tiefstem Herzen."

Aleks gibt zu, er habe alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. "Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, aber das ist leider nicht mehr möglich", klagt er. Der 34-Jährige wisse mittlerweile um seine Fehler und Macken, wenn es um die Liebe geht. "Ich hab es wieder einmal verkackt, [...] weil ich im Bereich Beziehung ein zu großes Ego habe und weil ich einfach zu rational und logisch in Liebesbeziehungen bin. Das ist kein Mathetest", gibt er zu bedenken.

Schon seine erste Teilnahme an der Show im Jahr 2022 sorgte für einen handfesten Skandal: Damals betrog Aleks seine Partnerin Christina Dimitriou (33) vor laufenden Kameras mit seiner jetzigen Verlobten Vanessa Nwattu (25). Dass er nach diesem Eklat freiwillig ein weiteres Mal den Treuetest durchläuft, überraschte die Fans sehr. Das Paar verriet zu Beginn der Staffel allerdings schon, was dahintersteckt – eine schöne Stange Geld. "Wenn die Summe schmeckt, dann sind wir dabei", schmunzelten die beiden auf Instagram.

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic im November 2025

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020