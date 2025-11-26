Hugh Jackman teilt erstmals Insta-Video von Sutton Foster

Hugh Jackman (57) hat erstmals ein Video und ein Foto von Sutton Foster (50) auf seinem Instagram-Profil geteilt und damit die Beziehung der beiden Schauspieler öffentlich gemacht. In dem Beitrag vom Mittwoch zeigte Hugh Sutton während einer Performance im Café Carlyle in New York City. Stolz postete er ein Bild von ihr auf der Bühne sowie eine kurze Videoaufnahme, in der Sutton dem Publikum zuwinkte – direkt in die Kamera ihres strahlenden Partners. Der Schauspieler schrieb dazu: "@suttonlenore tritt während der Feiertage im @cafecarlyle auf … das ist wirklich eine ikonische Nacht in NYC! Und einfach zauberhaft."

Die Romanze zwischen Hugh und Sutton wurde erstmals im Januar bestätigt, nachdem die beiden beim gemeinsamen Dinner in Santa Monica gesichtet wurden. In der Vergangenheit hatten die Schauspieler bereits zusammengearbeitet. Ihre Freundschaft begann in den frühen 2000er-Jahren und gewann während ihrer Zusammenarbeit an der Broadway-Produktion "The Music Man" zwischen Dezember 2021 und Januar 2023 an Intensität. Erst im vergangenen Monat wagten sie mit einem gemeinsamen Erscheinen auf dem roten Teppich den offiziellen Schritt in die Öffentlichkeit. Sutton erfreut derzeit die Gäste des Café Carlyle mit Feiertagsmusik und bleibt dort noch bis zum 6. Dezember, während Hughs neuer Film "Song Sung Blue" kurz vor dem Kinostart steht.

Privat mussten beide in den vergangenen Jahren große Veränderungen verkraften. Hugh, Vater von zwei Kindern, trennte sich 2023 nach langjähriger Ehe von Deborra-Lee Furness (69), während Sutton 2024 die Scheidung von ihrem Ehemann Ted Griffin einreichte. Doch der gemeinsame Neuanfang scheint dem Duo gutzutun. Bei ihrem Red-Carpet-Debüt im Oktober wirkten sie mehr als glücklich und verliebt. In Interviews zeigte sich Hugh in der Vergangenheit immer wieder als romantisch und aufrichtig, was sich offenbar auch in seiner Beziehung zu Sutton widerspiegelt. Fans der beiden zeigen sich begeistert von diesem neuen Traumpaar.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Juni 2022

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman postet auf Instagram ein Bild von Sutton Foster

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Weltpremiere von "Song Sung Blue“, Oktober 2025