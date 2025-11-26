Tipps gegen Fremdgeher: Das war Chiara Dülbergs Grundidee

Chiara Dülberg begeistert ihre Fans als aufstrebender Social-Media-Star. Besonders auf TikTok und Instagram hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin sich mit ihren Videos, in denen sie Ratschläge gegen fremdgehende Partner gibt, eine große Anhängerschaft aufgebaut. Dabei greift Chiara Themen auf, die viele betreffen – und ihre Tipps erreichen Tausende von Menschen. Im Interview mit Promiflash bei den diesjährigen TikTok Awards erklärte sie ihre kreative Herangehensweise: "Ich glaube, die besten TikToks entstehen aus Situationen, in denen man denkt: Das wusste ich nicht." Damit möchte sie vor allem anderen Frauen in schwierigen Momenten zur Seite stehen.

Ihre Inhalte sind nicht zufällig gewählt, sondern emotional durchdacht und auf Erfahrungen gestützt. Chiara betont, dass ihre Motivation darin liegt, einen positiven Einfluss auf das Leben ihrer Zuschauerinnen zu haben. "Alles, was anderen Frauen gerade weiterhilft, was einen aus einer schlechten Situation im schlechten Gefühl rausbringen kann, ist immer eine gute Basis für ein gutes TikTok", sagte sie Promiflash weiter. Mit dieser Haltung gelingt es ihr, persönliche Herausforderungen in hilfreichen Content umzuwandeln, der von ihren Fans begeistert angenommen wird.

Ein Blick in Chiaras Vergangenheit zeigt, dass ihre Ratschläge nicht aus der Luft gegriffen sind. Sie hat selbst schmerzhafte Erfahrungen bezüglich Untreue in Beziehungen gemacht. Auf Instagram gewährte sie einen besonders privaten Einblick in ihr Gefühlsleben. Tränenüberströmt saß sie in ihrem Video vor der Kamera und teilte offen den Grund für ihren Schmerz. "In dem Moment, als ich herausfand, dass er sich bei den Frauen, mit denen er mich betrogen hat, nicht geschützt hat", schrieb sie damals und offenbarte damit die Untreue ihres Partners.

Instagram / xphiara Chiara Dülberg, Influencerin

Instagram / xphiara Chiara Dülberg bei den TikTok Awards 2025

Instagram / xphiara Chiara Dülberg im Juli 2024