Lily Allen empfindet Albumerfolg als innere Bestätigung

Lily Allen (40) hat mit ihrem neuen Album "West End Girl" tiefe Einblicke in ihre zerbrochene Ehe mit David Harbour (50) gegeben – und damit bei ihren Fans für wahre Begeisterungsstürme gesorgt. Im Gespräch mit Anthony Mason bei "CBS Mornings" berichtete die Sängerin jetzt, dass sie sich von der positiven Resonanz auf ihr Werk "überwältigt und bestätigt" fühle. In den 14 Songs der neuen Platte breitet Lily im Detail das aus, was zwischen ihr und David zerbrach – ohne Pathos, dafür mit der Schärfe einer Frau, die den Mut gefunden hat, sich die eigene Geschichte nicht länger schönzureden. Das Album, das sie in nur zehn Tagen schrieb, markiert ihr erstes musikalisches Projekt nach sieben Jahren.

Die Veröffentlichung des Albums am 24. Oktober fiel in eine Phase, in der bei Lily privat kaum ein Stein auf dem anderen blieb. Wie sie im Interview schilderte, hatte sie kurz nach der Trennung von David, der mehrfach gegen die vereinbarten Regeln ihrer offenen Ehe verstoßen haben soll, in einer Therapieklinik Zuflucht gesucht. Rund 9.000 Euro pro Woche kostete sie der Aufenthalt, der ihr half, das Gefühlswirrwarr zu sortieren und nicht in ihrem eigenen Sturm unterzugehen. Sie beschreibt diese Zeit als emotional anstrengend, als Moment, in dem sie dringend Halt brauchte – und ihn dort fand. "Jetzt verstehe ich, warum ich in eine Klinik musste", sagte sie lachend.

Lilys Karriere begann 2006, als sie mit "Alright, Still" die Charts eroberte – mit ihrer Mischung aus Londoner Straßenslang und scharf beobachteten Alltagsgeschichten scharte sie schnell eine stetig wachsende Fangemeinde um sich. Mit dem 2009 erschienenen Album "It’s Not Me, It’s You" festigte sie ihren Ruf als Künstlerin, die Pop immer wieder neu denkt – frech, verletzlich und gern einen Tick weitergedacht, als es zunächst scheint. Nach einer längeren Pause meldete sie sich nun mit "West End Girl" zurück – ein Album, das wie ein Paukenschlag wirkt und zeigt, dass sie ihre Kraft nie verloren hat. Im Gegenteil: Lily tritt heute entschlossener auf – ungeschönt, eigenwillig und kompromisslos klar in ihrer künstlerischen Haltung.

Getty Images Lily Allen, Juni 2025

Getty Images David Harbour und Lily Allen im April 2022

Getty Images Lily Allen und David Harbour, März 2023