"The Conjuring 4" bricht Kassenrekorde mit Schockfinale

Die Horrorreihe "The Conjuring" bricht mit ihrem neuesten Teil sämtliche Rekorde. "The Conjuring 4: Das letzte Kapitel", das derzeit in den Kinos läuft, hat weltweit unglaubliche 400 Millionen US-Dollar eingespielt und ist damit der erfolgreichste Film aus dem gesamten Franchise. Patrick Wilson (52) und Vera Farmiga (52) schlüpfen darin ein letztes Mal in die Rollen der Dämonenjäger Ed und Lorraine Warren, die in diesem finalen Film ihrem härtesten Fall gegenüberstehen. Im Mittelpunkt steht das Haus der Familie Smurl, in dem ein Dämon sein Unwesen treibt und selbst die Tochter der Warrens, Judy, in Gefahr bringt.

Mit einem Produktionsbudget von lediglich 55 Millionen US-Dollar hat der vierte Teil der beliebten Horrorreihe nicht nur seine Vorgänger übertroffen, sondern das Studio auch vor einen neuen Erfolg gehoben. Die früheren Highlights des Franchise, wie "The Nun" und "Conjuring 2", bleiben mit 366 beziehungsweise 321 Millionen Dollar Einnahmen deutlich hinter diesem Rekordergebnis zurück. Trotz ihres Ausscheidens aus der Serie haben Patrick Wilson und Vera Farmiga mit ihrem packenden Finale die Fans ein letztes Mal begeistert und damit das Erbe der Warrens auf eine unvergessliche Weise beendet.

Das "Conjuring"-Franchise, das von den Fällen des echten Ehepaars Warren inspiriert ist, hat seit seinem Start 2013 eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Neben der spannenden Handlung ist es vor allem die Chemie zwischen den Hauptdarstellern Patrick Wilson und Vera Farmiga, die die Filme zu einem weltweiten Erfolg gemacht hat. Nur wenige wissen, dass die Schauspieler auch privat eng befreundet sind und immer wieder ihre Bewunderung füreinander betont haben. Vera Farmiga verriet in einem Interview einmal: "Patrick ist einer meiner liebsten Kollegen. Unsere Verbindung war von Anfang an etwas Besonderes."

Getty Images Patrick Wilson und Vera Farmiga bei einer Filmpremiere in Westwood, Kalifornien

Imago Vera Farmiga and Patrick Wilson in einer Szene von "The Conjuring 4: Das letzte Kapitel"

Imago Werbeplakat zu "The Conjuring: Das letzte Kapitel"

Wie fandet ihr das Schockfinale von "The Conjuring"? Gänsehaut pur – perfekter Abschluss! Ein bisschen over the top – weniger Drama wäre mehr gewesen. Ergebnis anzeigen