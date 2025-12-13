13-Jährige Blue Ivy als Fashion-Queen beim Basketball-Spiel

Blue Ivy Carter (13) hat erneut mit ihrem Stilbewusstsein beeindruckt! An der Seite ihres Vaters Jay-Z (56) besuchte die 13-Jährige am 10. Dezember das Basketballspiel der L.A. Lakers gegen die San Antonio Spurs in der Crypto.com Arena – das zeigen Fotos, die Hello! vorliegen. Ihr Look war eine gelungene Kombination aus entspannter Coolness und High-Fashion: Eine übergroße Bikerjacke mit Streifen, dunkle Jeans und die burgunderfarbenen Bekett-Sneaker von Isabel Marant (58) harmonierten perfekt mit ihrem funkelnden silbernen Diesel-Täschchen und einer schmalen Brille im 2000er-Jahre-Stil. Jay-Z hingegen setzte auf schlichte Eleganz und trug ein schwarzes Sweatshirt, dazu eine goldene Kette und eine Beanie-Mütze.

Blue Ivy steht aber nicht nur modisch im Rampenlicht, sondern auch mit ihren beachtlichen Erfolgen. Erst kürzlich wurde sie vom Ebony Magazine in deren renommierte Power 100-Liste aufgenommen, gemeinsam mit Persönlichkeiten wie Michelle Obama (61) und Tracee Ellis Ross (53). Bereits als Säugling schrieb Blue Ivy Geschichte, als ihre Stimme in Jay-Zs Song "Glory" sie zur jüngsten Person aller Zeiten auf den Billboard-Charts machte. Zusätzlich kann sie auf mehrere Auszeichnungen wie Grammy- und BET-Awards zurückblicken. Dass sie auf der Bühne genauso überzeugt wie abseits davon, bewies sie unter anderem bei Performances in Verbindung mit "Mufasa: The Lion King" und der Tour ihrer Mutter Beyoncé (44).

Bereits in der Vergangenheit hat Blue Ivy bei besonderen Gelegenheiten ihr Faible für luxuriöse und glamouröse Mode gezeigt. So begleitete sie ihre Großmutter Tina Knowles (71) bei einer Gala in New York City in einem atemberaubenden pinkfarbenen Kleid, das sie mit einer federbesetzten Jacke kombinierte. Bei jedem ihrer Auftritte bringt sie spielerisch Leichtigkeit und Eleganz zusammen, was sie nicht nur musikalisch, sondern auch modisch zu einer kleinen Ikone macht. Ihre stilsicheren Entscheidungen lassen keinen Zweifel daran, dass sie sich bereits in jungen Jahren ihren eigenen Platz in der Welt der Stars geschaffen hat.

Getty Images Blue Ivy Carter im Dezember 2024

Getty Images LeBron James spricht nach der Emirates NBA Cup-Niederlage der Lakers mit Jay-Z und Blue Ivy Carter in der Crypto.com Arena

Instagram / mrmathewknowles Mathew Knowles postet ein Bild von der posierenden Blue Ivy Carter auf Instagram

