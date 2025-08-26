Vera Farmiga hatte am "Conjuring"-Set kreuzförmige Hämatome

Vera Farmiga (52), bekannt aus ihrer Rolle als Lorraine Warren im Conjuring-Universum, hat in einem Interview verraten, dass sie während der Dreharbeiten zu "The Conjuring: Last Rites" erneut auf mysteriöse Weise Verletzungen erlitten hat. Die Schauspielerin zeigte ein Foto eines kreuzförmigen Blutergusses an ihrem Bein, der ohne ersichtliche Ursache während der Arbeit am Film entstanden sei. "Das passiert jedes Mal", erklärte Vera gegenüber E! News und ergänzte, dass sie bei jedem dieser Filme auf unerklärliche Weise Blessuren davontrage.

Die Spuren, die wie Kreuze erscheinen, waren jedoch nicht das einzige unheimliche Erlebnis am Set. Vera und ihr Co-Star Patrick Wilson (52), der Ed Warren verkörpert, haben in den über zehn Jahren ihrer gemeinsamen Arbeit am Conjuring-Franchise immer wieder gruselige Erfahrungen gemacht. Doch über diese sprechen die Schauspieler nur selten. "Wir stehen da zwischen Baum und Borke, weil wir die Filme nicht durch Sensationalismus verkaufen wollen", erklärte Vera. Dennoch scheint die unheimliche Atmosphäre ein fester Bestandteil der Dreharbeiten zu sein – und bringt die Darsteller immer wieder an ihre Grenzen.

Privat ist Vera, die ihren Durchbruch mit der Serie "Bates Motel" feierte, bekannt für ihre tiefgründigen Rollen und ihre Vorliebe für das Mystery-Genre. Familie und Freunde bestätigen zwar, dass die Schauspielerin nicht abergläubisch ist – dennoch kann sie die rätselhaften Ereignisse am Set der Conjuring-Filme nicht einfach ignorieren. In Interviews betont sie immer wieder, wie wichtig ihr die enge Verbindung zu ihrer Familie ist, besonders zu ihrer Schwester Taissa Farmiga, die ebenfalls Schauspielerin ist. Ob die unheimlichen Vorfälle sie letztlich dazu bewegen, weitere Rollen in dieser Filmreihe abzulehnen, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Vera versteht es wie kaum eine andere, ihre Fans mit jedem Auftritt gleichermaßen zu fesseln und zu erschrecken.

Getty Images Vera Farmiga, Schauspielerin

Getty Images Patrick Wilson und Vera Farmiga bei einer Filmpremiere in Westwood, Kalifornien

Getty Images Vera Farmiga in New York, Dezember 2019

