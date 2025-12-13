Ana Kohler im Glück: So sehr genießt sie die Schwangerschaft

Ana Kohler schwebt gerade auf Wolke sieben – und das hat einen ganz besonderen Grund: Die Musikerin ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Ihre Freude teilt sie dabei regelmäßig mit ihren zahlreichen Fans auf Instagram. In einer aktuellen Fragerunde verriet sie, dass sie sich in der 29. Schwangerschaftswoche befindet. "ET ist Ende Februar/Anfang März", schrieb sie und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Ich habe aber ein inneres Gefühl, dass der Kleine früher kommen wird." Ana genießt diese besondere Zeit offenbar sehr und schwärmt davon, wie glücklich sie aktuell ist.

Ana gewährt ihren Fans auch Einblicke in die körperlichen Veränderungen, die die Schwangerschaft mit sich bringt. "Mir geht's mental richtig gut und ich bin gerade in einer so schönen Phase meines Lebens und dafür unglaublich dankbar. Körperlich geht's mir auch gut! Es sind nur kleine körperliche Schmerziis, seit mein Bauch so wächst, aber nichts Schlimmes", erklärte sie mit einer lockeren Art in ihrer Story. Die Musikerin betonte zudem, wie stolz sie auf ihren Körper ist: "Mein Körper erschafft gerade ein Leben und natürlich fühlt sich nicht mehr alles an wie vorher, und das ist vollkommen okay."

Schon zuvor hatte die Sängerin ihren Followern einen zauberhaften Moment aus ihrer Schwangerschaft preisgegeben. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Model Luca Heubl (29), hatte sie das Geschlecht ihres Babys in einer emotionalen Instagram-Sequenz enthüllt. Dabei lagen die beiden richtig mit ihrer Vermutung, dass sie einen kleinen Jungen erwarten. Dass sich Ana und Luca nicht nur auf die bevorstehende Geburt freuen, sondern auch als Paar eine starke Einheit bilden, spiegelt sich in jedem ihrer geteilten Momente wider. Anas unbeschwerte Perspektive auf die Schwangerschaft und ihre Dankbarkeit für diese Zeit scheinen dabei auch ihre Fans zu inspirieren.

Anzeige Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Ana Kohler und Luca Heubl im September 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / ana.kohler Luca Heubl und Ana Kohler, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ana.kohler Luca Heubl und Ana Lisa Kohler bei ihrer Trauung