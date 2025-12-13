Royals
Suppe mit Banane ist Thomas Anders' Weihnachtsklassiker

- Nurin Khalil
Lesezeit: 2 min

Thomas Anders (62) hat bei der José-Carreras-Gala in Leipzig ein kleines Weihnachtsgeheimnis gelüftet: Seit über 20 Jahren begeistert der Sänger seine Gäste an Heiligabend mit einer selbstgemachten Curry-Suppe. "Ich mache jedes Jahr an Weihnachten meine Curry-Suppe", verriet die Ikone von Modern Talking im Gespräch mit TAG24. Die Suppe, die Anders mittlerweile perfektioniert hat, ist so beliebt, dass seine Gäste schon Monate im Voraus fragen: "Gibt es auch wieder deine Curry-Suppe?" Für den Sänger sei dieses Gericht inzwischen ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit.

Sein Rezept bleibt allerdings im Verborgenen, denn einfache Anleitungen gibt es dafür nicht. "Es ist bisschen zu kompliziert", erklärte er lachend. Bekannt ist jedoch, dass die außergewöhnliche Suppe mit Geflügel-Fond, Zitronengras, Ingwer und sogar Banane zubereitet wird. Für Anders selbst schmecke sie jedes Jahr einzigartig, seine Gäste seien von der Kombination mit scharfem Curry stets begeistert. Der Abend in Leipzig wiederum stand ganz im Zeichen der Hilfe: Bereits zum 31. Mal rief die von Opernstar José Carreras initiierte Gala zu Spenden für den Kampf gegen Leukämie sowie andere schwere Blut- und Knochenmarkserkrankungen auf.

Neben den Live-Auftritten besetzten zahlreiche Promis die Spendentelefone. Thomas brachte es auf den Punkt: "Wir sind ja hier nur das Begleitprogramm. Es geht ja um Schicksale, um Menschen, die viel erleben mussten." Thomas Anders, der gemeinsam mit Dieter Bohlen (71) weltweite Erfolge feierte, war zum ersten Mal bei der José-Carreras-Gala dabei, die er neben Stars wie Chris de Burgh (77) und Beatrice Egli (37) tatkräftig unterstützte. Und auch privat gilt der Musiker und Sänger als Gastgeber mit Herz – Weihnachten ist für den Familienmenschen ein Fixpunkt, an dem Rituale zählen und seine aromatische Suppe Jahr für Jahr ein Highlight ist.

Thomas Anders im November 2022 in Berlin
ActionPress
Thomas Anders im November 2022 in Berlin
Thomas Anders, Musiker
Getty Images
Thomas Anders, Musiker
Modern Talking bei der Verleihung der Goldenen Stimmgabel
Modern Talking bei der Verleihung der Goldenen Stimmgabel
Curry-Suppe mit Banane – wie klingt das für dich?
