Dieser Film kickt Bullys "Kanu des Manitu" von Platz eins

"Conjuring 4: Das letzte Kapitel" hat jetzt einen sensationellen Start hingelegt und "Das Kanu des Manitu" von Bully Herbig (57) von der Spitze der deutschen Kino-Charts verdrängt. Am ersten Wochenende erzielte der Horrorschocker mit Patrick Wilson (52) und Vera Farmiga (52) weltweit ein beeindruckendes Einspielergebnis von fast 190 Millionen US-Dollar und wurde laut Deadline zur erfolgreichsten internationalen Horror-Premiere aller Zeiten. Die Geschichte um die berühmten Dämonologen Ed und Lorraine Warren lockt Massen in die Kinosäle und übertrifft damit sogar die zahlreich verkauften Tickets von Bullys lustigem Western.

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in 41 weiteren internationalen Märkten gelang "Conjuring 4" laut Moviepilot der erfolgreiche Einzug in die Kino-Charts. Die Zahlen lassen auf ein erfolgreiches Finale der beliebten Filmreihe schließen, da bereits nach dem ersten Wochenende fast ebenso viel eingenommen wurde, wie der Vorgänger einspielte. Der Film zieht besonders viele Zuschauer in seinen Bann, da es sich um den letzten Fall des Dämonologen-Paars handelt. Trotz des Abschieds von Ed und Lorraine sind jedoch noch sehr viele Projekte im "Conjuring"-Universum geplant, wie es bei dieser erfolgreichen Premiere zu erwarten ist.

Bully muss sich somit gegen das Erfolgsfranchise von Regisseur James Wan (48) geschlagen geben, doch die Geschichte hinter "Das Kanu des Manitu" bleibt bemerkenswert. Bereits zum Startwochenende zog die Fortsetzung eines deutschen Kultfilms rund 770.000 Kinobesucher an und erzielte damit einen beachtlichen Platz neun in den globalen Charts. Die Leidenschaft von Bullys Fangemeinde und das humorvolle Western-Abenteuer hielten den Film auch über die Wochen hinweg erfolgreich. Doch gegen den Schrecken und das wohl letzte Kapitel der beliebten Figuren Ed und Lorraine Warren schienen alle Widerstände zwecklos, und der Horror-Thriller sicherte sich die Gunst des internationalen Publikums.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Michael Bully Herbig, Schauspieler

Anzeige Anzeige

LMK/ActionPress Patrick Wilson und Vera Farmiga in "The Conjuring: Das letzte Kapitel", 2025

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Michael Bully Herbig und Christian Tramitz in "Der Schuh des Manitu"