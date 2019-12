Mit diesem Auftritt stahl "Jenny from the Block" allen die Show! Jennifer Lopez (50) ist bereits seit mehreren Jahrzehnten im Showgeschäft und lief schon unzählige Male über den roten Teppich. Doch auch nach so vielen Jahren scheinen der Sängerin die Ideen für ausgefallene Looks nicht auszugehen. Bei den Gotham Independent Film Awards in New York zeigte die zweifache Mutter sich jetzt mal wieder von ihrer glamourösen Seite.

Jennifers neuer Film "Hustlers" ging bei der Preisverleihung Montagnacht zwar leer aus, die 50-Jährige machte trotzdem von sich reden – und zwar mit ihrem Red-Carpet-Outfit: Ihr enges schwarzes One-Shoulder-Kleid schmeichelte ihren Kurven. Die Feder- und Goldverzierungen sorgten für den nötigen Glamour. Abgerundet hatte die Schauspielerin ihren Look mit einer aufwendigen Hochsteckfrisur, dunklem Make-up und Silberschmuck. Was für ein Wow-Auftritt!

Doch auch die Looks der anderen Hollywood-Ladys konnten sich sehen lassen. Olivia Wilde (35) verzauberte in einem romantischen lockeren Maxi-Dress, Lili Reinhart (23) zog im kurzen Schwarzen die Blicke auf sich. Ganz anders dagegen Vera Farmiga (46) und Uma Thurman (49): Die beiden Schauspielerinnen trugen jeweils eine schwarze High-Waist-Hose. Während der "Conjuring"-Star dazu ein durchsichtiges Spitzentop kombinierte, setzte die "Kill Bill"-Darstellerin auf weniger nackte Haut und wählte einen schwarzen Rollkragenpullover und einen Leder-Trenchcoat.

Getty Images Jennifer Lopez, Dezember 2019

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin und Schauspielerin

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Getty Images Lili Reinhart im Dezember 2019

Getty Images Vera Farmiga in New York, Dezember 2019

Getty Images Uma Thurman bei den Gotham Independent Film Awards 2019



