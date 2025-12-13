Stephen Colberts Show-Aus: Sender nennt harte Zahlen

Die beliebte "The Late Show with Stephen Colbert" wird nach mehr als einem Jahrzehnt mit Stephen und über drei Jahrzehnten Gesamtgeschichte im Mai 2026 endgültig eingestellt. Das bestätigte CBS nur wenige Wochen, nachdem der Gastgeber erneut mit einem Emmy für die beste Variety-Talkshow ausgezeichnet wurde und dafür Standing Ovations erhielt. Für die Zuschauer bedeutet dies, dass sie schon bald schweren Herzens "Goodbye" zu einem ihrer Lieblinge sagen müssen.

Laut einer offiziellen Erklärung der CBS-Verantwortlichen, die Variety vorliegt, handelt es sich bei der Entscheidung, "The Late Show" enden zu lassen, um ein rein finanzielles Manöver. Wie der Sender betonte, sei Stephen unersetzlich, doch der Rückgang im Werbemarkt habe es in einer von wirtschaftlichen Herausforderungen geprägten Zeit unmöglich gemacht, die Sendung fortzuführen. Paramount Global, das Mutterunternehmen von CBS, führte an, dass die Inhalte und Quoten der Show tadellos gewesen seien, doch die wirtschaftlichen Zahlen hätten alles überschattet. Die Nachricht von Stephens Abschied traf auch ihn selbst überraschend, wie er sein Publikum kurz nach der Verkündung wissen ließ.

Seit Stephen im Jahr 2015 die große Bühne von David Letterman (78) übernahm, gehört er zu den bekanntesten Gesichtern der amerikanischen TV-Landschaft. Mit seiner spitzfindigen Art und unverwechselbaren Cleverness gewann der Moderator eine treue Fangemeinde. Privat lebt Stephen eher zurückgezogen mit seiner Familie, zu der auch seine Frau Evelyn McGee-Colbert gehört, die er bereits seit den 1990er-Jahren kennt. In der Vergangenheit sprach er in Interviews oft liebevoll über ihre Unterstützung und ihre gemeinsame Zeit. Wie es für den Moderator nach dem endgültigen Abschied von der Show weitergeht, bleibt abzuwarten. Seine Fans können jedoch sicher sein, dass dies nicht das letzte Kapitel in Stephens Karriere gewesen ist. Der Moderator wird unter anderem in der neuen Serie "Star Trek: Starfleet Academy" einer Figur seine Stimme leihen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Colbert im September 2019 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Colbert gewinnt für seine Late Night Show einen Emmy

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Colbert und Evelyn McGee-Colbert, September 2024