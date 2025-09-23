Krasser als im Kino: "Conjuring" basiert auf wahrer Story

Die Conjuring-Reihe zählt zu den erfolgreichsten Horror-Franchises überhaupt. Neben den inzwischen vier Hauptfilmen begeistern auch die Spin-offs wie die Annabelle-Trilogie, "The Nun" samt Fortsetzung und "The Curse of La Llorona" Millionen von Fans weltweit. Zusammen hat das "Conjuring Universe" Milliarden eingespielt und gilt als Garant für Gänsehaut – wie zuletzt "The Conjuring 4: Das letzte Kapitel", der alle Franchise-Rekorde brach. Doch die Vorlage für den ersten Film war tatsächlich ein realer Fall – und der soll noch viel unheimlicher gewesen sein als das, was Hollywood zeigte.

Im Zentrum steht die Familie Perron, die 1970 in ein altes Farmhaus in Rhode Island zog. Schon kurz nach dem Einzug häuften sich unerklärliche Vorfälle: Türen öffneten sich wie von Geisterhand, Stimmen flüsterten durch die Zimmer, Schatten bewegten sich scheinbar ohne Ursprung. Selbst der Hund der Familie kam unter mysteriösen Umständen ums Leben. Besonders schockierend war eine Séance im Esszimmer, bei der Mutter Carolyn sich laut Tochter Andrea, die das Ganze laut Global News in einem Interview thematisierte, wie besessen verhielt. Sie sei gekrümmt, habe fremde Stimmen von sich gegeben und wirkte von unsichtbaren Kräften attackiert – ein Erlebnis, das der Film nur abgeschwächt zeigt.

1973 schalteten die Perrons schließlich die bekannten Dämonologen Ed und Lorraine Warren – im Franchise gespielt von Patrick Wilson (52) und Vera Farmiga (52) – ein. Anders als in der Kinoversion kam es aber nie zu einem vollständigen Exorzismus. Dennoch lebte die Familie weitere Jahre in Angst, bis sie 1980 das Haus verließ. Auch spätere Bewohner des "Old Arnold Estate" berichteten von schaurigen Vorkommnissen und flohen teilweise Hals über Kopf. Wer also glaubt, "The Conjuring" sei nur eine erfundene Gruselgeschichte, liegt falsch – die wahre Vorlage war sogar noch furchteinflößender.

LMK/ActionPress Patrick Wilson und Vera Farmiga in "The Conjuring: Das letzte Kapitel", 2025

Imago Das echte "Conjuring"- Farmhaus in Burrillville, in dem die Familie Perron in den 1970ern lebte

Imago Werbeplakat zu "The Conjuring: Das letzte Kapitel"

