Tokio-Hotel-Star Georg Listing hat seine Susanne geheiratet

Nach 17 gemeinsamen Jahren haben sich Georg Listing (38) und seine Susanne vor kurzem in Südfrankreich das Ja-Wort gegeben. Die romantische Zeremonie fand im malerischen Château Saint-Martin in der Nähe von Nizza statt, begleitet von Familie und Freunden. In einem Smoking von Saint Laurent präsentierte sich der Musiker klassisch elegant, während Susanne in gleich mehreren atemberaubenden Kleidern von Designerin Danielle Frankel strahlte. "Auf einer Hochzeit passiert so viel, dass ein Tag uns dafür nicht ausgereicht hätte. Zu diesem Anlass gemeinsam mit unseren Liebsten in einem Hotel zu wohnen, haben wir uns sehr schön vorgestellt – auch, damit alles ganz in Ruhe passieren kann und wir uns nicht so gehetzt fühlen", erklärt das frisch verheiratete Paar der Vogue.

Das Paar machte seine Hochzeit zu einem unvergesslichen Kurzurlaub für alle Anwesenden. An drei Tagen wurde nicht nur gefeiert, sondern auch gebruncht, getanzt und Erinnerungen geschaffen. Die Gäste wurden mit personalisierten Willkommensgeschenken und individuellen Briefen überrascht, die auf den Sitzplätzen beim Hochzeitsdinner lagen. Georg und Susanne legten großen Wert auf persönliche Details: Selbst ihr gemeinsamer Hund Buddy, der aus Altersgründen nicht teilnehmen konnte, war auf Servietten und Kissen abgebildet und so symbolisch dabei.

Georg reiht sich nun in die Reihe seiner Bandkollegen ein, die ebenfalls fast alle vergeben sind. Der Musiker und Susanne hatten sich über die Jahre hinweg Zeit gelassen, um diesen wichtigen Schritt zu gehen, was ihre Freunde regelmäßig augenzwinkernd kommentierten. Bereits die Verlobung unterstrich Georgs romantische Ader, die er an seinem Geburtstag vor Familie und Freunden untermauerte. Dass Georg und Susanne Wert auf individuelle Erlebnisse legen, zeigte sich auch in den Junggesellenabschieden: Während Susanne mit Freundinnen nach Mallorca reiste, verbrachte Georg ein Wochenende auf einer Ranch in den USA und einen weiteren Part in Island. Dort feierte er mit seinen Tokio Hotel-Bandkollegen an einem Ort, der für das Paar einen ganz besonderen Platz in ihrem Leben hat.

Imago Georg Listing und seine Frau Susanne

Instagram / georglisting Georg Listing, Mitglied der Band Tokio Hotel

Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"