"Einseitiger Beef": Nico Santos ist ratlos wegen Tokio Hotel

Zwischen Nico Santos (32) und Tokio Hotel scheint es zu knistern – allerdings eher konfliktgeladen als harmonisch. Bei den YouTube Awards 2025 in Berlin sprach Nico Santos über den aufflammenden Zoff mit der Band und zeigte sich dabei sichtlich ratlos. Auf die Frage, was zwischen ihm und den Kaulitz-Zwillingen los sei, antwortete der Sänger, dass er es nicht wisse. "Es ist ein einseitiger Beef gewesen. Ich habe damit nichts zu tun. Es liegt nicht an mir", erklärte Nico gegenüber RTL. Eine direkte Begegnung mit den Bandmitgliedern blieb an dem Abend aus, denn während des Interviews saß Bassist Georg (38) bereits im Saal. "Vielleicht sieht man sich irgendwann mal", kommentierte Nico nüchtern.

Der Anlass des kleinen Sturms: ein TikTok-Clip, den Bayern 3 mit Bill Kaulitz (36), Tom Kaulitz (36), Georg Listing und Gustav Schäfer (37) aufnahm. Die Band sortierte zehn deutschsprachige Stars in ein schnelles Ranking. Nina Chuba (27) landete auf der Eins, Sido (44) direkt dahinter, Apache 207 (28) auf der Drei. Michael Schulte (35) fiel nach kurzem Zögern ganz nach hinten auf die Zehn. Als der Name Nico Santos auftauchte, folgte der Satz, der zündete: "Oh, Nico Santos, da war die Zehn leider schon vergeben. Aber: sechs", sagte Bill in die Kamera, woraufhin die Band lachte. Der Clip sammelte laut RTL über 740.000 Views, und in den Kommentaren wurde heftig diskutiert. Nico meldete sich daraufhin direkt unter dem Video zu Wort: "Das ist kein Spaß. Die mögen mich nicht. Sie haben aber nicht den Mut, zu sagen, warum."

Nico Santos, der durch Hits wie "Rooftop" bekannt wurde, galt bislang nicht als streitlustig im Showbusiness. Tokio Hotel – und vor allem die Brüder Bill und Tom Kaulitz – sorgen hingegen regelmäßig mit Projekten wie ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" für Aufsehen, nicht zuletzt dank ihrer scharfzüngigen, ironischen Art. Fans und Beobachter spekulieren nun, ob dieser Schlagabtausch tatsächlich auf einen ernsteren Konflikt hindeutet oder ob der Kommentar als harmloser Scherz gedacht war. Es bleibt abzuwarten, ob die Band und der Sänger sich nicht doch bald aussprechen werden.

Collage: ActionPress / AEDT, Getty Images Collage: Nico Santos und Tokio Hotel

Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2022

RTL / Markus Hertrich Nico Santos bei "Sing meinen Song" 2023