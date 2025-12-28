Elsie Hewitt teilt ehrliche Eindrücke aus dem Wochenbett

Elsie Hewitt zeigt ihren Followern gerade ganz ohne Filter, wie das Leben nach der Geburt tatsächlich abläuft. Auf Instagram postet die Freundin von Pete Davidson (32) jetzt ein Spiegel-Selfie, auf dem sie ihr schwarzes T-Shirt hochzieht und selbstbewusst eine weiße Erwachsenenwindel präsentiert. "Erwachsenenwindeln, den ganzen Tag (und die ganze Nacht)", schreibt sie dazu und ergänzt: "Meine Schwester hat mich gefragt, ob ich da reinpinkle – und falls ihr euch das auch fragt: Die Antwort ist nein, lol." In der Story markiert sie außerdem im Hintergrund liegende Kühlpack-Einlagen sowie eine Perinealflasche mit einem Pfeil.

Schon kurz nach der Geburt hatte Elsie ihr kleines "perfektes Engel-Mädchen" mit dem Namen Scottie Rose Hewitt Davidson im Netz vorgestellt und erklärt, sie sei "absolut übervoll mit Liebe und Dankbarkeit und Unglauben". In einer weiteren Story fragte sie andere Mütter: "Sitzt ihr auch einfach da, starrt euer Baby an und weint, weil ihr es so sehr liebt?" Körperlich blieb es für das Model allerdings auch nach der Entbindung anstrengend: Einen Tag nach Scotties Geburt musste sie im Krankenhaus noch einen Weisheitszahn entfernen lassen und zeigte sich mit geschwollenem, bandagiertem Gesicht.

Für Elsie ist das Happy End mit Baby Scottie auch deshalb besonders, weil sie lange Zweifel an ihrer Fruchtbarkeit hatte. Gegenüber dem Magazin People erzählte die 29-Jährige, nach ihrer Endometriose-Diagnose 2024 sei sie "100 Prozent überzeugt" gewesen, niemals schwanger werden zu können. Sie ließ sich schließlich per Bauchspiegelung operieren, um die Beschwerden zu lindern und ihre Chancen auf eine spätere Familie zu erhalten. Im Juli dieses Jahres verkündete Elsie dann mit einem typischen Scherz auf Instagram, dass sie und der SNL-Star gemeinsamen Nachwuchs erwarten: "Verdammt, jetzt weiß jeder, dass wir Sex hatten."

Instagram / elsie Elsie Hewitt und ihre Tochter Scottie, Dezember 2025

Instagram / elsie Elsie Hewitt, Dezember 2025

Instagram / elsie Pete Davidson und Elsie Hewitt mit ihrer Tochter Scottie Rose, Dezember 2025