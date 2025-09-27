Alf-Synchronsprecher Tommi Piper lebt mit 84 Jahren in Armut

Tommi Piper (84), bekannt als die deutsche Synchronstimme des Kult-Außerirdischen "Alf", hat erstmals öffentlich über seine schwierige finanzielle Lage gesprochen. Der 84-Jährige musste vor Kurzem den Schritt wagen, die Tafel in Anspruch zu nehmen, da er sich keine Lebensmittel mehr leisten kann. "Ich bin heute zum ersten Mal bei der Tafel, weil ich mir nichts mehr zum Essen kaufen kann", erzählte der Schauspieler und Synchronsprecher der Münchner Zeitung tz. Der einst gefeierte Star schämt sich für die Situation, fand aber vor Ort Unterstützung und Herzlichkeit: "Die sind alle sehr nett hier."

Tommi, der früher in mehr als 150 Filmen mitwirkte und gutes Geld verdiente, steht heute vor dem finanziellen Ruin. Seine kleine Rente reicht kaum aus, und seinem Auto und allen Luxus hat er längst Lebewohl gesagt. Unterstützung kommt von seinem Sohn Tobias, der ihm monatlich einen kleinen Betrag überweist, doch die ausbleibenden Rollenangebote und schwindende Wiederholungshonorare belasten ihn. Um seine Situation zu ändern, schrieb Tommi mit einem Co-Autor seine Biografie "Ja, ich war Alf". Zu seinem Bedauern haben jedoch schon rund 40 Verlage eine Veröffentlichung abgelehnt. Dennoch gibt er nicht auf und hofft weiterhin darauf, dass seine Geschichte das Licht der Bücherregale erblickt.

Nach dem Tod seiner Frau Angelika, die vor vier Jahren verstarb, lebt Tommi allein im gemeinsamen Haus, das nun seinem Sohn gehört. Er hat dort ein Wohnrecht und zahlt lediglich die Nebenkosten. Trotz seiner schwierigen Lage zeigt sich der Synchronsprecher weiterhin hoffnungsvoll und denkt über alternative Wohnformen wie betreutes Wohnen nach, sollte es nötig werden. Rückblickend auf seine Karriere und sein Leben bleibt er dankbar für die Erinnerungen und für die Hilfe, die er heute in dieser schweren Zeit erfährt. "Die Tafel hilft mir wirklich in dieser schweren Zeit", erklärte er.

United Archives GmbH Tommi Piper im Jahr 1989

Tommi Piper beim "Frühstücksfernsehen" im Jahr 1996

Getty Images Tommi Piper am Frankfurter Flughafen auf dem Weg ins Dschungelcamp 2019