Autsch: Baby Jack verpasst Hailey Bieber ein blaues Auge

Diese Kuscheleinheit hatte sich Hailey Bieber (29) wohl anders vorgestellt! Die Rhode-Gründerin und Ehefrau von Pop-Superstar Justin Bieber (31) musste am eigenen Leib erfahren, dass das Mama-Sein manchmal buchstäblich ins Auge gehen kann. In einer mittlerweile gelöschten Instagram-Story präsentierte die Beauty-Unternehmerin stolz ihr neuestes "Accessoire" – ein ordentliches blaues Auge, das ihr niemand Geringerer als ihr Sohn Jack Blues Bieber verpasst hat. "Blauer Fleck mit freundlichen Grüßen von meinem Einjährigen, der seinen Kopf in mein Gesicht gerammt hat", schrieb Hailey zu dem Nahaufnahme-Foto ihres Auges. Andere Promis würden ihre Verletzungen vielleicht diskret verbergen, doch die Bieber-Gattin zeigt sich authentisch und mit einer gehörigen Portion Humor über die weniger glamourösen Seiten des Mutterseins.

Dass der kleine Jack Blues ordentlich Power hat, ist in der Bieber-Familie längst kein Geheimnis mehr. Erst kürzlich schwärmten die stolzen Eltern von der aufgeschlossenen Art ihres Sohnes, der seit seiner Geburt im August 2024 das Leben des Paares komplett auf den Kopf gestellt hat. "Er geht einfach auf Leute zu und fängt an zu umarmen", erzählte Hailey begeistert während eines Twitch-Streams im November über die kontaktfreudige Art ihres Kleinen. Auch Papa Justin kann sein Glück über Jacks Persönlichkeit kaum fassen und verriet: "Ich wollte immer ein Kind, das nicht super schüchtern ist und nicht zu anderen Leuten gehen will. Er ist super kontaktfreudig und offen." Während die meisten Kleinkinder in dem Alter noch vorsichtig ihre Umgebung erkunden, scheint Jack bereits mit vollem Körpereinsatz durchs Leben zu gehen – sehr zum Leidwesen von Mamas Gesicht.

Hailey könnte laut eigenen Angaben nicht glücklicher mit ihrem neuen Leben als Mutter sein. Seit Jacks Geburt habe sie sich zu einem wahren "Homebody" entwickelt. "Ich liebe es einfach, Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Er wächst so schnell und es geht so schnell vorbei, und es wird immer realer, wie sehr man diese Zeit aufsaugen möchte", schwärmte sie in einem Interview mit der GQ im November. Das Muttersein habe sie grundlegend verändert. Die Angst, etwas zu verpassen – auch als FOMO bekannt –, sei wie verflogen, Partys und andere Events längst nicht mehr so wichtig wie früher. Ein typischer Tag beginne damit, dass sie mit ihrem Sohn aufstehe, bevor sie versuche, noch ein kleines Workout einzuschieben. Das blaue Auge wird sicherlich bald verheilen, aber die Erinnerungen an diese besonderen Monate mit Baby Jack werden für immer bleiben.

Getty Images Hailey Bieber, Model

Instagram / lilbieber Hailey Bieber und Jack Blues, September 2025

Instagram / lilbieber Hailey Bieber und Justin Bieber machen ein Selfie, Dezember 2025