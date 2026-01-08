Dianne Buswell zeigt Babybauch im eleganten Badeanzug

Dianne Buswell (36) lässt ihre Fans an einem ganz besonderen Moment teilhaben: Die Strictly Come Dancing-Tänzerin zeigt auf Instagram ihren runden Babybauch in einem schwarzen Badeanzug und nimmt ihre Community mit in ihre Heimat Australien. Zusammen mit Joe Sugg verbringt Dianne die Festtage in Perth, wo die beiden seit Weihnachten bei der Familie sind. Am Mittwoch teilte sie eine Bilderreihe mit Szenen vom Strand, einer Tour durch den Kings Park im Doppeldeckerbus und einem ganz intimen Augenblick, in dem ihr Neffe liebevoll Küsse auf ihren Bauch drückt. Die 36-Jährige erwartet mit Joe, 34, ihr erstes Kind – einen Jungen – und strahlt auf den Schnappschüssen vor Glück.

Zu den Highlights der Reise zählt auch eine australische Babyparty, die Diannes Eltern Rina und Mark sowie enge Freundinnen für sie organisiert haben. In einem hellblauen Maxikleid mit Blumenmuster und einer "mum to be"-Schärpe posierte die Tänzerin vor einem festlich geschmückten Zuhause, der Tisch voll mit süßen Leckereien. "Unsere australische Babyparty mit der Familie. Danke an meine Mädels und an Mia, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt, um alles so lustig und besonders zu machen", schrieb Dianne auf Instagram. Dianne hatte in der jüngsten "Strictly"-Staffel sogar Geschichte geschrieben: Sie trat als erste Profitänzerin schwanger an, ehe ihr Showpartner Stefan Dennis verletzungsbedingt aussteigen musste.

Dianne und Joe lernten sich 2018 kennen, als sie in der 16. "Strictly"-Staffel als Tanzpaar zusammengelost wurden – aus Showkollegen wurde rasch ein Paar. Für ihr Schwangerschafts-Announcement im September setzten beide auf Kreativität und Humor. In einem Video, untermalt von Elton Johns (78) "Tiny Dancer", taten sie so, als würden sie gemeinsam ein Bild malen, und enthüllten am Ende eine Zeichnung von zwei Strichmännchen – eines mit Diannes feuerroten Haaren – Hand in Hand mit einem Baby. Das Duo teilt privat gern entspannte Momente fernab des Studios, vom Sonnenuntergang am Wasser bis zu Familienbesuchen in Westaustralien, die Dianne sichtlich Kraft geben. Joe, der als Internetstar bekannt wurde, steht dabei meist hinter der Kamera – und hält die kleinen, großen Augenblicke fest.

Getty Images Dianne Buswell 2025

Instagram / diannebuswell Dianne Buswell zeigt Babybauch

Instagram / diannebuswell Dianne Buswell und Joe Sugg auf ihrer Babyparty