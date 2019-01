Diese prominente Campingtruppe legte sich für ein Preisgeld von 100.000 Euro so richtig ins Zeug – aber nur Evelyn Burdeckis (30) Abenteuerlust wurde mit dem hübschen Sümmchen belohnt. Dennoch haben auch ihre ehemaligen Mitstreiter bereits große Pläne, um das Beste aus ihren Ekel-Auftritten herauszuholen und nach der Show an ordentlich Moos zu kommen. Damit wollen die Dschungelcamp-Kandidaten von 2019 nun Geld verdienen!

Busch-Bodybuilder Bastian Yotta (42) bleibt seinem Motivations-Business nach der Zeit in der Freiluft-WG treu. Sein Mantra-Handbuch soll allerdings um einige Kapitel erweitert werden. Wie er in seiner Instagram-Story verrät, soll sein zukünftiges Bootcamp seinen Fans zeigen, wie man optimal mit Essensentzug oder Rivalen-Overloads umgeht – selbstverständlich für einen stolzen Preis von 500 Euro pro Tag. Sein On-Off-Feind Chris Töpperwien (44) flimmert bereits im Rahmen seiner Sendung "In 90 Tagen zum Erfolg - Auswandern mit Chris Töpperwien" über die Bildschirme. Sein Vorhaben, bei Let's Dance mitzumachen, sollte er sich in den Augen von Juror Joachim Llambi (54) wohl von vornherein abschminken. Bei den Camp-Ältesten Tommi Piper (77) und Peter Orloff (74) ändert sich nicht so viel: Während sich der Alf-Synchronsprecher laut RTL auch weiterhin Hörbüchern widmen will, veröffentlicht sein singender Kollege seine nächste Platte. Laut Bild steht außerdem eine Tournee in den Startlöchern.

Sibylle Rauch (58) kehrt zu ihren Wurzeln zurück: Das Erotik-Sternchen tut sich mit ihrem einstigen Leinwand-Kollegen Zachi Noy (65) zusammen, um einen gemeinsamen Song zu promoten und "Eis am Stiel"-Partys zu schmeißen. Camp-Heulsuse Gisele Oppermann (31) setzt sich für eine dufte Sache ein: Sie bringt das Vaginal-Parfüm "Vulva Original" auf den Markt. Und wie sieht es bei Eve-Queen Burdecki aus? Die Dschungelkönigin will lesen, studieren und im besten Fall an der Wall Street groß rauskommen.

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki im Dschungelcamp

TV NOW Bastian Yotta im Dschungelcamp 2019

TVNOW / Stefan Menne Gisele Oppermann im Dschungelcamp

