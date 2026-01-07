Süße Bilder: Maurice Dziwak ist erneut Vater geworden

Große Babyfreude bei Maurice Dziwak (27): Der Reality-TV-Star hat verkündet, dass er und seine Frau Leandra erneut Eltern geworden sind. Maurice teilte in seiner Instagram-Story innige Einblicke aus dem Krankenhaus, wo das Neugeborene eng an Leandras Brust kuschelt. Kurz darauf postete der TV-Bekannte ein Foto, auf dem er sein Kind im Arm hält. Dazu schrieb Maurice: "Meine kleine Prinzessin". Unter einem weiteren Clip setzte er die berührenden Worte: "Du hast mich erneut zum glücklichsten Menschen gemacht", und markierte Leandra.

Das kurze Video zeigt das Baby eingewickelt und schlafend, während Leandra sichtlich erschöpft, aber strahlend den Haut-an-Haut-Moment genießt. Der stolze Papa filmt aus der Nähe, hält die Kamera ruhig und zoomt auf die winzigen Fingerchen seiner Tochter. Auch ein Foto, auf dem Maurice das Mädchen an seine Brust drückt, ist zu sehen. Details wie Name oder Geburtszeitpunkt behält das Paar bislang für sich. Klar ist jedoch: Mit der liebevollen Anrede "Prinzessin" verrät Maurice das Geschlecht.

Privat waren Maurice und Leandra zuletzt mit einem auffälligen Hinweis auf ihren Beziehungsstatus aufgefallen. In einer Story zeigten sie ihre Hände mit goldenen Ringen und schrieben "Mr & Mrs", was bei Fans Spekulationen über eine heimliche Hochzeit auslöste. Dass Maurice bereits Papa eines Sohnes ist, machte die nun geteilte Freude umso größer: Freunde und Wegbegleiter kennen ihn als Familienmenschen, der seine Liebsten gern in Momentaufnahmen festhält. Leandra, die sich sonst eher zurückhaltend gibt, ließ in den vergangenen Wochen vermehrt kleine Pärchenmomente zu. Nun scheinen beide in ihrem neuen Kapitel als Eltern einer kleinen Tochter vollkommen angekommen zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter, 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Partnerin Leandra

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter, 2026

Anzeige