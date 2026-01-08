So läuft Tim Kühnel und Julia Römmelts WG-Leben auf Zypern

Julia Römmelt (31) und Tim Kühnel wohnen nicht als Paar, sondern als beste Freunde in einer gemeinsamen Wohnung auf Zypern – und das offenbar mit großem Spaßfaktor. Im Gespräch mit Promiflash zieht Julia ein klares Fazit zum Alltag unter einem Dach: harmonisch, unkompliziert und überraschend eingespielt. Seit einiger Zeit teilen sich das Model und der Reality-TV-Star die WG im sonnigen Süden, verbringen viel Zeit miteinander und wirken rundum zufrieden mit ihrer Entscheidung. Julia schwärmt: "Unser Zusammenleben ist eine glatte zehn von zehn. Es gibt keine Streitigkeiten oder Diskussionen." Der Alltag laufe entspannt, beide hätten ihren Rhythmus gefunden – und genau das mache das Zusammenleben so angenehm.

Die Freundschaft zwischen den beiden scheint die Grundlage für das reibungslose Miteinander zu sein. Julia erzählt im Promiflash-Interview, dass jeder "sein Ding" mache, sie aber dennoch viele Momente gemeinsam genießen: "Ich könnte mir wirklich keinen besseren Mitbewohner vorstellen." Schon bei "La Familia" hatten Julia und Tim in einem gemeinsamen Setup gewohnt und festgestellt, wie gut das für sie funktioniert. "Jetzt ist es natürlich noch mal ein weiterer Schritt, wirklich 24 Stunden am Tag zusammenzuleben. Aber insgesamt sind wir rundum sehr happy", betont die Influencerin.

Auch auf Social Media zeigen die beiden, wie harmonisch das Miteinander läuft. Im vergangenen Monat überraschte Julia ihren Mitbewohner zum Beispiel zum Nikolaus mit einer ordentlichen Portion Humor. In Tims Schuh steckte eine Barbiepuppe, daneben lag eine kleine Tafel mit der Aufschrift: "Happy Nikolaus. PS: Deine Traumfrau ohne Drama." Tim teilte das Bild auf Instagram und schrieb dazu: "Der Preis für die tollste Mitbewohnerin geht unumstritten an Julia Römmelt."

Instagram / timkuehnel Julia Römmelt und Tim Kühnel, September 2025

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Influencerin

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt und Tim Kühnel