Lebenskosten in der Schweiz? Kein Problem für Anne Wünsche

Anne Wünsche (34) macht Ernst: Die Influencerin plant 2026 ihren Umzug nach Zürich und kehrt Deutschland damit vorerst den Rücken. Die Entscheidung steht – der Neustart soll nach dem Schulhalbjahr erfolgen, damit der Wechsel für ihren Familienalltag möglichst geordnet abläuft. Begleitet wird Anne von ihren drei Kindern, die sie als Single-Mama großzieht. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, stellt der Social-Media-Star klar, dass sie sich von den hohen Lebenshaltungskosten in der Schweizer Metropole nicht abschrecken lässt. Der Schritt ist bewusst vorbereitet und Teil eines länger gereiften Plans.

Anne liefert auch die Begründung für ihren finanziell gelassenen Ton: "Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viel Zeit und Energie in mein Business investiert und mir damit eine stabile Basis aufgebaut. Finanziell sehe ich deshalb keine Probleme. Für mich war genau diese Unabhängigkeit immer Teil des Plans, um solche Entscheidungen überhaupt verantwortungsvoll treffen zu können." Die Wahl fiel auf Zürich, eine Stadt mit hoher Lebensqualität, internationalem Umfeld und klaren Strukturen, die ihr offenbar genau die Mischung aus Sicherheit und Dynamik bietet, die sie sucht. Zudem spielt dem OnlyFans-Star die geografische Lage zwischen Berlin und Mallorca in die Karten. Der Auslandsstart ist zunächst zeitlich begrenzt angedacht – genug Raum, um Alltag, Schule und Umfeld vor Ort zu testen.

Privat blickt die dreifache Mutter bereits auf eine bewegte Zeit zurück, in der sie ihren Alltag als alleinerziehende Mama und ihren Beruf als Influencerin immer wieder in Einklang bringen musste. Auf Social Media nimmt die Berlinerin ihre Community seit Jahren mit durch Höhen und Tiefen des Familienlebens, spricht offen über Erschöpfungsmomente, aber auch über Glücksgefühle mit ihren Kindern. Gerade diese Offenheit hat ihr viele treue Fans eingebracht, die ihren Mut und ihre direkte Art schätzen. Der geplante Umzug nach Zürich ist für sie nun auch ein persönliches Projekt: ein Tapetenwechsel für die ganze Familie, bei dem Anne nicht nur beruflich, sondern auch im ganz privaten Umfeld einen neuen Abschnitt beginnen will.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2025