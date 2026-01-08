Beyoncés Mutter enthüllt süßen Ursprung von Blue Ivys Namen

Blue Ivy Carter (14) hat ihren 14. Geburtstag gefeiert, und ihre Familie ließ es sich nicht nehmen, diesen besonderen Anlass gebührend zu würdigen. Tina Knowles (72), ihre Großmutter und Mutter von Beyoncé (44), teilte auf Instagram eine emotionale Hommage an Blue. Neben einer Fotocollage, die Bilder aus jedem ihrer Lebensjahre zeigt, verriet Tina auch die überraschende Geschichte hinter Blues ungewöhnlichem Namen: "Wir erfuhren, dass du im Bauch deiner Mama die Größe einer Blaubeere hattest, und so kam dein Name zustande!" Bereits als ungeborenes Kind wurde sie in der Familie liebevoll "kleine Blaubeere" genannt.

Blue hat nicht nur durch ihren Namen auf sich aufmerksam gemacht, sondern auch durch ihre beeindruckenden Talente. In den vergangenen Jahren begleitete sie ihre berühmte Mutter Beyoncé mehrfach auf Tourneen, darunter die Cowboy Carter Tour 2025, wo sie als Background-Tänzerin das Publikum begeisterte. Mit ihrer Bühnenpräsenz wurde sie zu einem echten Highlight der Show. Außerdem zeigte sie ihr schauspielerisches Können als Synchronsprecherin der Prinzessin Kiara im Disney-Film "Mufasa: Der König der Löwen" aus dem Jahr 2024. Ihre Mutter Beyoncé lobte sie gegenüber GQ als "eine natürliche Künstlerin", die mit großer Begeisterung und Ernsthaftigkeit ihre Träume verfolgt.

Die enge Verbindung zwischen Tina und Blue ist für beide ein starker Rückhalt. Tina, die ihre Enkelin als "süß, freundlich und bodenständig" beschreibt, sieht in ihr nicht nur eine talentierte Nachwuchskünstlerin, sondern auch eine Vertraute. Obwohl sie betont, dass sie sich für Blue auch ein Leben außerhalb des Rampenlichts wünscht, äußerte sie zugleich ihre Unterstützung für ihre Entscheidungen. "Wenn sie diese Richtung einschlägt, werde ich in der ersten Reihe stehen und sie anfeuern", sagte Tina in einem Interview. Trotz ihres bisherigen Erfolgs bleibt Blue ein junges Mädchen, das von allen Seiten geliebt und unterstützt wird.

Anzeige Anzeige

Collage: Stephen Lovekin / Getty Images, Getty Images Collage: Tina Knowles und Blue Ivy Carter

Anzeige Anzeige

Getty Images Blue Ivy und Beyoné bei ihrer Halbzeit-Show im NRG Stadium in Texas

Anzeige Anzeige

Instagram / beyonce Sängerin Beyoncé mit ihrer Mutter Tina Knowles, Oktober 2024