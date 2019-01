Langsam wird es leerer rund ums Lagerfeuer! Nach Domenico De Cicco (35) und Sibylle Rauch (58) musste nun der dritte Promi den australischen Busch verlassen. Die Wahl der Zuschauer fiel in der zehnten Folge des diesjährigen Dschungelcamps auf Alf-Stimme Tommi Piper (77). Nun verbleiben also nur noch neun Camper, die um die Krone und die Siegprämie von 100.000 Euro kämpfen. Doch wer von ihnen wird am Ende auf dem Dschungel-Thron Platz nehmen dürfen?

In den vergangenen zehn Tagen stand die ehemalige Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki (30) ganz oben auf der Promiflash-Favoritenliste. Mit ihrer naiven Art und ihren lustigen Sprüchen scheint sie die Herzen der Zuschauer erobert zu haben. Wird Evelyn ihren Favoritenstatus beibehalten können? Immerhin musste sich die quirlige Blondine bisher nur in wenigen Dschungelprüfungen beweisen, wohingegen Gisele Oppermann oft angetreten ist und zuletzt sogar Erfolge erzielen konnte. Am achten Tag erkämpfte das Model ganze sieben Sterne und auch ihre gestrige Aufgabe löste die ehemalige GNTM-Kandidatin mit Bravour.

Trotz ihrer guten Leistung musste Gisele gestern zittern und auch Bastian Yotta (42) stand bereits auf der Abschussliste der Anrufer. Nun stellt sich die Frage, wer das Camp am elften Tag verlassen muss – und wer weiter auf den Sieg hoffen darf. Wem würdet ihr die Dschungelkrone am meisten gönnen? Stimmt ab!

TV NOW Dschungelcamp-Teilnehmer 2019

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann am sechsten Dschungelcamp-Tag

Anzeige

TV NOW Bastian Yotta im Dschungelcamp 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de