Jennifer Garner bricht ihr Schweigen zur Affleck-Scheidung

Jennifer Garner (53) hat sich in einem Interview mit Marie Claire UK überraschend offen über die schwierige Zeit nach ihrer Trennung von Ben Affleck (53) im Jahr 2015 geäußert. Die "Alias"-Darstellerin sprach dabei von einer emotionalen Belastung, die vor allem durch den Bruch ihrer Familie bedingt war. "Das tatsächliche Zerbrechen einer Familie ist das, was schwer war", erklärte die Schauspielerin und fügte hinzu: "Den Verlust einer echten Partnerschaft und Freundschaft zu verkraften, war hart." Das Paar war zehn Jahre lang verheiratet, ehe die Scheidung 2018 offiziell wurde. Gemeinsam ziehen sie ihre drei Kinder Violet Anne, Seraphina Rose und Samuel groß.

Die Schauspielerin betonte, wie wichtig enge soziale Beziehungen in dieser Zeit für sie waren. "Ich bemühe mich sehr, meine liebsten Menschen so oft wie möglich zu sehen, denn darauf kommt es an. Darin liegt deine Widerstandsfähigkeit: in deinen Beziehungen und in den Menschen, die dich unterstützen", erklärte sie. Trotz medialer Aufmerksamkeit zeigt sich Jennifer heute versöhnlich und beschreibt das Co-Parenting mit Ben als "tricky", jedoch funktionierend. Die beiden pflegen inzwischen eine freundschaftliche Beziehung. Weihnachts- und Thanksgiving-Feiern haben sich mittlerweile zu gemeinsamen Familientraditionen entwickelt, wie ein Insider gegenüber dem People Magazine bestätigte. Diese Routine sei für alle Beteiligten eine gute Lösung, insbesondere für die Kinder.

Im Interview schwärmte Jennifer, die mit dem Geschäftsmann John Miller liiert ist, auch von ihren drei Kindern. "Sie sind einfach so cool!", sagte sie und beschrieb, wie sich ihr Erziehungsstil verändert hat, seit ihre Kids Teenager sind. "Es geht mehr darum, beim Erziehen manchmal den Mund zu halten... Man muss sie erwachsen werden und ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen. Man kann es nicht kontrollieren", erklärte sie. Parallel zu ihrer Mutterrolle startet Jennifer mit neuen Projekten durch: Die zweite Staffel ihrer Apple-Serie "The Last Thing He Told Me" steht vor der Tür, weitere Produktionen wie die Netflix-Serie "The Rip" oder das Drama "The Five-Star Weekend" sind bereits in der Pipeline. Bei Jennifer ist beruflich somit viel los. Doch so schnell bringt die Schauspielerin nichts aus der Ruhe. Denn privat ist sie fest verankert in einem Netzwerk, das ihr durch schwere Zeiten geholfen hat und immer helfen wird.

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

Imago Jenifer Garner und Violet Affleck, Mai 2024