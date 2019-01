Tommi Piper (77) und Sibylle Rauch (58) werden wohl keine Freunde mehr! Im Dschungelcamp trafen die Alf-Synchronstimme und die einstige Erotik-Größe erstmals aufeinander. Hier und da gerieten die zwei aneinander – doch nach ihrer Zeit im Busch scheint ihr Streit nun erst richtig loszugehen. In einem Interview verdeutlichte Sibylle bereits, was sie von ihrem Ex-Lagerfeuerkollegen hält. Nun äußerte sich auch Tommi: Das sagt er zum nachträglichen Zoff!

"Jeder hatte Rücksicht mit Sibylle. Als die ins Lager kam, da sah sie schon ein bisschen kränklich aus, hatte sich in die Ecke gesetzt", erinnerte sich Tommi nach seinem Show-Exit im Promiflash-Interview. Nur weil ihre Mitbewohner sie direkt in die Runde integriert hätten, sei Sibylle aufgeblüht – für Tommi war der Zug zu diesem Zeitpunkt aber offenbar längst abgefahren. Mitleid scheint er mit der "Eis am Stiel"-Darstellerin ebenfalls nicht gehabt zu haben: "Dabei hat sie auch noch Geld verdient, das muss man so sehen, ein bisschen Sicherheit, andere Dinge vielleicht nicht mehr machen zu müssen, die man auch nicht gerne gemacht hat." Zu einer näheren Erläuterung, was der TV-Star damit meinte, ließ er sich jedoch leider nicht hinreißen.

Auch den Sieg hätte Tommi ihr anscheinend nicht gegönnt: "Sie ist ja dann gegangen und ich habe gebetet dafür, dass sie eigentlich noch ein bisschen früher rauskommt, weil sie die Krone nie bekommen hätte und es für sie nur eine Quälerei gewesen wäre", betonte der 77-Jährige gegenüber Promiflash weiter.

MG RTL D Sibylle Rauch im Dschungelcamp

Anzeige

MG RTL D Sibylle Rauch und Tommi Piper im Dschungelcamp

Anzeige

MG RTL D Tommi Piper am Lagerfeuer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de