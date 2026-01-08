Sophie Turners neues Ich: Therapie vor dem 30. Geburtstag

Sophie Turner (29) steht vor einem runden Geburtstag und zieht die Reißleine: Bei "CBS Mornings" erzählte die Schauspielerin am 7. Januar in New York, dass sie ihrer neuen Dekade mit viel Tatendrang – und noch mehr Ehrlichkeit zu sich selbst – entgegengeht. Die Game of Thrones-Bekanntheit, die im Februar 30 wird, sprach mit Moderatorin Gayle King (71) über ihre turbulenten letzten Jahre, ihre zwei Kinder und die viel beachtete Trennung von Joe Jonas (36). "Ich freue mich so darauf", sagte Sophie über das neue Kapitel. Und sie verriet, mit wem sie in diese Phase startet: mit sich selbst – und einer ordentlichen Portion Therapie.

Im Gespräch bestätigte Sophie, dass sie nach der Scheidung 2023 viel "Selbstarbeit" geleistet hat, um gefestigt in die Dreißiger zu starten. "Ich habe in den letzten Monaten verdammt viel Therapie gemacht", erklärte sie. King erinnerte an die öffentliche Trennung und lobte, dass Sophie heute "aufblühe". Auch ein Insta-Moment kam zur Sprache: Eine nachdenkliche Botschaft, die Sophie kürzlich in ihrer Story teilte und die laut ihr von ihrer "besten Freundin" Tabitha Doherty stammt, drehte sich um Abschiede, Neuanfänge und die Kraft, die aus Krisen wächst, so People. Sophie blickt beruflich nach vorn – unter anderem mit der neuen Prime-Video-Serie "Steal" – und privat auf eine To-do-Liste zwischen Arbeit, Ruhe und Familienzeit: Spielplatz, Museen, ein ruhigerer Alltag.

Abseits der Schlagzeilen zeigt sich Sophie privat bodenständig. Die Schauspielerin betont, wie sehr sie gemeinsame Momente mit ihren Kindern schätzt und wie wichtig ihr kleine Rituale geworden sind. Die Britin, die früh ins Rampenlicht geriet, sucht heute Ausgleich in vertrauten Kreisen, etwa in Gesprächen mit Freundinnen, die ihr Mut machen. "Das Leben ist eine Reihe von Enden und Anfängen", zitierte Gayle aus Sophies geteilter Botschaft. Für Sophie heißt das: weniger Lärm, mehr Nähe. Ein neues Tempo, in dem Platz ist für Arbeit, aber auch für Stille – und für das Gefühl, endlich wieder bei sich anzukommen.

Getty Images Sophie Turner während der Paris Fashion Week, 30. September 2025

Getty Images Sophie Turner, März 2023

Imago Bei der Louis Vuitton Cruise 2026 Show in Avignon: Sophie Turner beim Photocall