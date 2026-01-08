Bailey Smith packt über seine Affäre mit Tammy Hembrow aus

Bailey Smith hat in der Today-Show offen über seine Verbindung zu Tammy Hembrow (31) gesprochen und dabei selbst neue Spekulationen angeheizt. Der AFL-Star erklärte, dass die beiden aktuell "nur Freunde" seien, sich aber bewusst als Team zusammengeschlossen hätten. Sowohl im TV-Studio als auch auf Instagram treten sie nun gemeinsam auf. Bailey beschreibt Tammy dabei als ältere und "weisere" Mentorin. Gemeinsam wollen sie 2026 als Tinder-Coaches durchstarten und sich gegenseitig – und auch ihre Fans – für erfolgreiche Dates fit machen.

Im Gespräch räumte Bailey ein, dass es zwischen ihnen sehr wohl gefunkt habe: "Ja, hat es, aber das flaut hier und da immer wieder ab", sagte er in der Show. Auf den halb scherzhaften "Cougar"-Vorstoß der Moderation reagierte er verlegen: "Nein, nein… ihr werft mich unter den Bus. Ich habe mich selbst unter den Bus geworfen." Gleichzeitig legte der Sportler nach: "Sie ist die Beste, ehrlich. Sie hat mir bei vielen Dingen geholfen." Auf Instagram zog er kurz darauf den "Hard Launch" – allerdings anders als erwartet: "Tammy und ich haben entschieden, es offiziell zu machen. Wir werden diesen Sommer gegenseitig unsere Tinder-Coaches", kündigte er in einem Clip an. Die Kampagne ist auf "Dating Sunday" am 4. Januar getaktet, traditionell der geschäftigste Tag des Jahres für Dating-Apps. Der Plan: weniger oberkörperfreie Selfies, mehr Substanz und Persönlichkeit in den Profilen.

Tammy ist als Fitnessunternehmerin und Social-Media-Star bekannt, Bailey als ehrgeiziger Athlet mit großem Publikum. Beide pflegen seit Monaten einen lockeren, aber engen Draht, der von Außenstehenden immer wieder als On-off-Romanze gelesen wurde. In privaten Momenten, die sie in Storys und Reels teilen, wirkt die Dynamik leicht und vertraut: Sie necken sich, geben sich Tipps und scheinen im Alltag schnell in den Teammodus zu fallen. Genau darauf bauen sie nun auf – nicht als Paar, sondern als befreundetes Duo, das sich gegenseitig pusht. Dass Bailey öffentlich über Ratschläge spricht, die er sich von Tammy holt, zeigt, wie sehr er ihrer Stimme vertraut. Und Tammy liefert ihm auch offenbar genau das, was er sucht: klare Ansagen, Humor und ein bisschen Coaching mit Augenzwinkern.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Instagram / tammyhembrow Collage: Bailey Smith und Tammy Hembrow

Anzeige Anzeige

Getty Images Bailey Smith bei den Brownlow Medal 2025 in Melbourne

Anzeige Anzeige

Getty Images Tammy Hembrow, australische YouTuberin

Anzeige