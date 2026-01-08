Luxuriös? So muss Anne Wünsches neues Heim in Zürich sein

Anne Wünsche (34) hat konkrete Vorstellungen von ihrem neuen Leben in der Schweiz: Die Influencerin will Deutschland 2026 den Rücken kehren und mit ihren drei Kindern nach Zürich auswandern. In einer Mitteilung an Promiflash verrät die 34-Jährige, dass sie dafür schon mitten in der Planung steckt und ihr neues Zuhause alles andere als klein werden soll. "Mit drei Kindern brauche ich mindestens vier Schlafzimmer", erklärt sie, denn jedes Kind soll sein eigenes Reich bekommen. Rechnet sie noch ein Arbeitszimmer dazu, komme sie sogar auf fünf Räume. Schon im Januar will die Social-Media-Bekanntheit nach Zürich fliegen, um sich persönlich zwei bis drei potenzielle Wohnungen anzuschauen und ihrem Neustart einen großen Schritt näherzukommen.

Ganz allein stemmt Anne diese Wohnungssuche nicht: Ihre persönliche Assistentin hat bereits mehrere Immobilienmakler in Zürich kontaktiert und sammelt Angebote, die dem Anforderungskatalog der dreifachen Mutter gerecht werden könnten. "Solche Größen sind deutlich seltener als klassische Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnungen", schildert die Auswanderin in spe die Lage. Genau das mache die Suche zur echten Herausforderung. Die Besichtigungstour in der Limmatstadt ist daher nur der Auftakt eines Auswahlmarathons, bei dem sich entscheiden soll, welche Wohnung am besten zu Alltag, Kindern und möglichem Homeoffice passt. Feststeht: Erst wenn sich ein Zuhause gefunden hat, das all diese Punkte vereint, kommt für das OnlyFans-Model der endgültige Umzug infrage.

Ihre Auswanderungspläne hatte Anne erst vor wenigen Tagen öffentlich gemacht. Auf Instagram erklärte die Influencerin: "Nach dem halben Jahr, also nach dem Schulhalbjahr, nach den Sommerferien verlasse ich Deutschland." Zunächst soll der Neustart aber auf zwei Jahre befristet sein, um zu testen, ob sie und die Kinder sich in der Schweiz wirklich wohlfühlen. "Ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Wenn nicht jetzt, wann dann?" erklärte sie ihren Followern entschlossen.

