"Alles was zählt"-Star Riccardo Angelini hat geheiratet

Riccardo Angelini, bekannt aus Alles was zählt, hat seiner langjährigen Partnerin Laura Rauch jetzt das Jawort gegeben, wie Bild berichtet. Die romantische Trauung fand im malerischen Ort Eppan in Südtirol statt, wo der Schauspieler seine Wurzeln hat. Im Kreis ihrer engsten Familie fuhren die beiden in einem stilvollen Oldtimer vor. Das Paar war traditionell in Trachten der Marke "Luis Trenker" gekleidet, wie auf Fotos zu sehen ist, die der Zeitung vorliegen. "Es fühlt sich richtig an", erklärte Riccardo überglücklich.

Ein weiterer Höhepunkt der Feier war der Auftakt im Hochzeitssaal, begleitet vom Lied "Una canzone d’amore" des italienischen Musikduos 883. Die Brautleute sprachen von einem wahrhaft magischen Moment voller Emotionen und Glück, als sie den Raum betraten. Der Bürgermeister von Eppan, Lorenz Ebner, führte als Standesbeamter durch die Zeremonie, die durch die Herzlichkeit und das Ambiente zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. Bereits vor sieben Jahren hatte Riccardo seiner Laura einen Heiratsantrag gemacht. Doch die Hochzeit musste aufgrund verschiedener Umstände, darunter auch die Corona-Pandemie, mehrmals verschoben werden – bis zu diesem besonderen Tag.

Der Heiratsantrag war damals etwas ganz Besonderes: Riccardo hatte mit viel Liebe zum Detail ein Feuermelder-Kästchen mit der Aufschrift "Im Heiratsnotfall Glas einschlagen" gebastelt. Den dazugehörigen Verlobungsring, ein Silberring mit einer Ewigkeits-Schleife, fertigte der Schauspieler sogar selbst in einer Schmuckwerkstatt an. In der Silvesternacht auf einer Dachterrasse in Wien überraschte er seine Liebste im Jahr 2018 schließlich mit seinem kreativen Antrag. Laura sagte unter Tränen "Ja".

Instagram / riccardo_angelini_actor Laura Rauch und Riccardo Angelini, Mai 2022

RTL / Julia Carola Pohle Antonia Kolano und Riccardo Angelini im Juni 2024

RTL / Julia Carola Pohle Riccardo Angelini, Schauspieler