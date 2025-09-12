"Alles was zählt"-Star Riccardo Angelini wird bald heiraten

Riccardo Angelini, bekannt aus der Erfolgsserie Alles was zählt, steht vor einem besonderen Meilenstein in seinem Leben: Schon in zwei Wochen soll er seine langjährige Freundin und Verlobte Laura Rauch in Südtirol heiraten. Die standesamtliche Trauung soll laut Bild-Informationen im beschaulichen Eppan an der Weinstraße stattfinden, umrahmt von einem familiären Kreis. Für ihre Ankunft am Ort des Geschehens leiht sich das Paar einen eleganten Lancia-Oldtimer von einem Freund. Der gebürtige Südtiroler und die Schauspielerin, deren Heimatstadt Wien ist, haben trotz einer Fernbeziehung ihre Liebe bewahrt und scheinen bereit, ihre Verbindung offiziell zu krönen.

Ihr gemeinsamer Lebensweg begann vor sieben Jahren, und bereits 2018 stellte Riccardo seiner Laura die große Frage – in seiner charakteristisch kreativen Art. Mit viel Liebe zum Detail gestaltete der Schauspieler ein Feuermelder-Kästchen mit der Aufschrift "Im Heiratsnotfall Glas einschlagen". Den dazugehörigen Ring, einen Silberring mit einer Ewigkeits-Schleife, fertigte er eigenhändig bei einem Schmuckschmied an. Der Antrag erfolgte dann in der Silvesternacht auf einer Dachterrasse in Wien, wo Laura gerührt zur Tat schritt und den Ring schließlich annahm. Neben ihrem gemeinsamen Alltag zwischen Köln und Wien plant das Paar bereits die Gründung einer Familie – ein Kind würde ihr Glück perfekt machen.

Auch beruflich hatten Riccardo und Laura bereits Berührungspunkte: So spielten die beiden Hauptrollen in Riccardos prämiertem Kurzfilm "I love you". Dieser thematisiert häusliche Gewalt und wurde unter anderem mit dem Beverly Hills Arthouse Filmfestival Award ausgezeichnet. Aktuell begeistert Riccardo das Publikum als Matteo Borazio in "Alles was zählt". In der Serie verkörpert er einen alleinerziehenden Vater, der seine Tochter Valea, eine talentierte Eiskunstläuferin, nach Essen begleitet. Die faszinierende Mischung aus beruflichem Erfolg und privatem Glück macht den Schauspieler zu einem bewunderten Multitalent vor und hinter der Kamera.

IMAGO / Future Image Riccardo Angelini, Februar 2025

Instagram / riccardo_angelini_actor Laura Rauch und Riccardo Angelini, Mai 2022

IMAGO / Sven Simon Riccardo Angelini, Schauspieler

