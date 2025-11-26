"Germany Shore"-Stress löste bei Walentina Flashbacks aus

Bei der Bootsparty in der aktuellen Folge Germany Shore geriet Walentina Doronina (25) in eine heftige Auseinandersetzung mit Janice. Die beiden schaukelten sich so sehr hoch, dass sogar geschubst wurde. Gegenüber Promiflash erklärt Walentina jetzt, warum sie sich in dem Moment nicht zurückhalten konnte und derart ausflippte. "Während der Bootsparty wollte ich eigentlich nur zwischen Janice und Sarah schlichten, weil der Streit zwischen den beiden komplett unnötig und die Party eigentlich richtig cool war. Stattdessen ist Janice plötzlich auf mich losgegangen und wollte mich körperlich angreifen. Das hat bei mir im Nachhinein extreme Flashbacks ausgelöst, weil mich die Situation sehr an belastende Erfahrungen mit meinem Ex Can erinnert hat. Ich bin damals immer diejenige gewesen, die Situationen ruhig klären wollte – und wurde trotzdem angegangen und Schlimmeres", erklärt das Reality-Sternchen.

Der Hauptgrund, warum Walentina in dem Moment den Rückzug antrat und nicht zusammen mit den anderen in die Villa fuhr, sei nicht Angst gewesen, sondern reiner Selbstschutz: "Ich wollte mich nicht auf dieses Niveau begeben. Ich habe nach der Trennung mit Selbstverteidigung und Boxen angefangen – ich hätte sie also problemlos wegblocken können, aber das wollte ich bewusst nicht. Man bekämpft Fehlverhalten nicht mit noch mehr Fehlverhalten." Die Zeit außerhalb der Villa habe der 25-Jährigen geholfen, alles zu verarbeiten und sich beruhigen zu können. Am Ende stellte sie für sich selbst fest: "Ich bin Walentina Doronina – und garantiert lässt mich so eine kleine Provokateurin nicht aus der Villa vertreiben. Ich gebe mein Umfeld nicht wegen jemandem auf, der sich nicht im Griff hat." Sie erwartete, dass Janice sich entschuldigt oder wollte gehen. Sollte es noch mal brenzlig werden, werde Walentina sich wehren und solche Szenen von sich wolle sie eigentlich nicht im TV.

Auf der Bootsparty gerieten Janice und Walentina aneinander, nachdem Janice eigentlich Sarah eine Ansage machen wollte. Walentina ging dazwischen und wollte Janice von Sarah wegdrücken. Diese ließ sich allerdings nicht einschüchtern und stieß die Arme ihrer Gegenüber weg. An dem Punkt, an dem die beiden sich mehr als einmal schubsten, griff die Security ein und trennte sie. Dennoch hörten sie nicht auf, sich gegenseitig zu beleidigen und anzuschreien. "Fass mich an, glaub mir, du liegst auf dem Boden", drohte Wale Janice schließlich. Um Schlimmeres zu verhindern, dockte das Boot wieder am Festland an, sodass die beiden endgültig getrennt wurden und sich beruhigen konnten.

IMAGO / Panama Pictures Walentina Doronina, Realitystar

Paramount+ Pressebereich Janice Barat, "Germany Shore"-Kandidatin 2025

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin