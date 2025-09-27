Lana Del Rey feiert ersten Hochzeitstag mit ihrem Jeremy

Lana Del Rey (40) und Jeremy Dufrene feiern einen besonderen Meilenstein in ihrer Beziehung: ihren ersten Hochzeitstag! Die Sängerin und der Bootsführer gaben sich vor genau einem Jahr das Ja-Wort in Des Allemands, Louisiana, und gewährten nun mit einer Reihe von Fotos auf Instagram einen intimen Einblick in diesen besonderen Tag. Die Bilder zeigen das Paar in liebevollen Momenten auf einem Luftboot, umgeben von Gästen wie dem Musiker Jack Antonoff (41) und der Schauspielerin Margaret Qualley (30). Ein weiteres Highlight war die außergewöhnliche Hochzeitstorte, die das Bild einer Hütte in einem goldenen Rahmen trug.

Die Zeremonie und die anschließende Feier fanden an dem Ort statt, an dem sich die beiden einst kennenlernten – inmitten der malerischen Bayou-Landschaft, wo Jeremy als Tourguide arbeitet. Eine gravierte Parfümflasche mit der Aufschrift "Love on the Bayou" und das Hochzeitsdatum zeugten von der besonderen Verbindung des Paares zu diesen Gewässern. Lana brachte mit ihrem Kleid von Cinq Eleganz und Romantik in den Tag. Das zarte, schulterfreie Spitzenkleid war eigens für sie gefertigt und spiegelte laut den Designern Madelyn und Macye Wysner ihre warmherzige und liebevolle Persönlichkeit wider.

Obwohl Lana aus der Entertainment-Welt stammt und Jeremy ein einfaches Leben im Süden führt, scheinen die beiden perfekt zueinander zu passen. Freunde der Sängerin beschrieben die Beziehung als etwas Besonderes und lobten Jeremys charmante und einfühlsame Art. Ihre Liebesgeschichte begann offiziell 2019 und entwickelte sich seitdem zu einer Ehe, die scheinbar voller Harmonie und Zuneigung steckt. Die privaten Hochzeitsbilder, die Lana ein Jahr später teilte, zeugen von einer besonderen Verbindung, die auf gemeinsamen Momenten und einem tiefen Verständnis füreinander fußt. Fans dürfen gespannt sein, wie es für das Paar und die Sängerin, deren neues Album für Januar 2026 geplant ist, weitergeht.

Anzeige Anzeige

Instagram / honeymoon Lana Del Rey und Jeremy Dufrene

Anzeige Anzeige

Instagram / honeymoon Lana Del Rey, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / honeymoon Lana Del Rey und Jeremy Dufrene im September 2024