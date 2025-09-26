Lana Del Rey äußert sich zu Gerüchten über Schönheits-OPs

Lana Del Rey (40) hat am Dienstag für Klarheit gesorgt, als sie auf Instagram Gerüchte über vermeintliche Schönheitsoperationen kommentierte. Ein Fan hatte hinsichtlich eines älteren Fotos der Sängerin bemerkt: "Ihre natürliche Nase war so perfekt." Lana reagierte prompt und schrieb: "Für euch und liebe Leser, ich war seit 15 Jahren weder unter dem Messer noch unter Narkose." Sie gab jedoch offen zu, dass sie Filler verwendet habe, um das Erscheinungsbild ihrer Nase zu verändern. Mit ihrer direkten Reaktion und der humorvollen Art begeisterte sie ihre Anhänger.

In ihrer Stellungnahme erklärte die "Young and Beautiful"-Interpretin weiter, dass die Fotos des Eingriffs unerlaubt von der Klinik ins Netz gestellt wurden: "Übrigens hat Dr. Antels Assistenzarzt diese 'Vorher'-Bilder schon vor Jahren gegen die [HIPAA]-Gesetze veröffentlicht, was mich damals total in Panik versetzt hat, also wisst ihr das ja eigentlich schon." Aufklärend fügte sie hinzu, dass der Eingriff zum Aufbau des Nasenrückens nur sieben Minuten dauert und keine Operation oder Vollnarkose erfordert. Fans zeigten sich beeindruckt von ihrer Ehrlichkeit und betonten: "Du bist offensichtlich wunderschön – mit oder ohne Filler."

Bereits vor Jahren hatte Lana, die mit bürgerlichem Namen Elizabeth Woolridge Grant heißt, ihre öffentliche Identität verändert. Unter dem Namen Lizzy Grant begann sie ihre Karriere, bevor sie im Jahr 2011 mit ihrem Song "Video Games" endgültig zu Lana Del Rey wurde. Heute macht sie nicht nur mit ihrer Musik von sich reden, sondern hat auch privat große Ziele vor Augen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jeremy Dufrene, den sie letztes Jahr heiratete, plant sie, eine Familie zu gründen.

Getty Images Lana Del Rey, Juni 2025

Getty Images Sängerin Lana del Rey im Juni 2025 in Liverpool

Instagram / honeymoon Lana Del Rey und Jeremy Dufrene