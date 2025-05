Ganz altmodisch: Lana Del Rey möchte bald Mutter werden

Lana Del Rey (39), die für ihre eingängigen Melodien und emotionalen Texte bekannt ist, träumt nun von einem neuen Lebenskapitel: der Mutterschaft. Die Sängerin, die im nächsten Monat ihren 40. Geburtstag feiert, soll laut einem Insider den Wunsch haben, bald eine Familie mit ihrem Ehemann Jeremy Dufrene zu gründen. Das Paar, das letztes Jahr geheiratet hat, plant wohl "ganz altmodisch" ein Kind zu bekommen, ohne Adoption oder Leihmutterschaft. "Es gibt keinen festen Zeitpunkt, aber 'bald' steht definitiv auf dem Plan", berichtet die Quelle der Daily Mail. Für Lana hat jedoch ihre bevorstehende Tour im Jahr 2025 derzeit Priorität.

Besonders inspiriert scheint die Musikerin durch die Zeit mit ihrer Familie zu sein. Kürzlich wurde sie in Los Feliz, Kalifornien, gesehen, wo sie mit ihrer Schwester Caroline und deren dreijähriger Tochter Phoenix einen Spaziergang machte. Die enge Beziehung zu ihrer Nichte zeigt sich laut Daily Mail immer wieder, etwa in süßen Momenten bei Fotoshootings oder Familienfeiern. Während Lana selbst noch keine Kinder hat, bringt Jeremy drei Kinder aus einer früheren Beziehung in die Ehe mit. In einem früheren Interview mit dem Culture Magazine erklärte die Sängerin, dass sie ihre Zukunft als Mutter durchaus sieht, sich aber auf Gottes Plan verlassen möchte, was die Details betrifft: "Wir werden sehen, was die Flügel schmelzen lässt."

Die Ehe mit Jeremy, den sie 2019 in Louisiana kennenlernte und 2024 am selben Ort heiratete, scheint Lana Del Rey neue Ruhe und Stabilität gegeben zu haben. Zuvor war ihr Liebesleben von schlagzeilenträchtigen Beziehungen geprägt – unter anderem mit Musiker Jack Donaghue und Fotograf Francesco Carrozzini (42). In Songs wie "Fingertips" verarbeitete die Grammy-nominierte Sängerin immer wieder persönliche Ängste, auch mit Blick auf Mutterschaft. Nun aber wirkt es, als habe sie ihre Zukunft mit Jeremy – und womöglich einem gemeinsamen Kind – fest im Blick.

Anzeige Anzeige

Instagram / honeymoon Lana Del Rey, Jeremy Dufrene und seine 3 Kinder posieren mit einem Alligator-Kuchen

Anzeige Anzeige

Instagram / honeymoon Lana Del Rey und ihr Mann Jeremy Dufrene, 2025

Anzeige Anzeige