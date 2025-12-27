So war gemeinsames Weihnachten mit Laura für Pietro Lombardi

Pietro Lombardi (33) hat Heiligabend mit seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (30) und den gemeinsamen Söhnen verbracht – obwohl alle drei krank waren. Der Sänger sprang kurzfristig ein, nachdem Laura kurz vor den Feiertagen mit Gliederschmerzen, Schüttelfrost und Erschöpfung flachlag und auch die Kinder erwischt hatte. Alessio (10), Pietros ältester Sohn aus der Ehe mit Sarah Engels (33), sollte ursprünglich am 24. bei ihm sein, doch aus Vorsicht vor Ansteckung brachte Pietro ihn am Vormittag zu seiner Mama. Gegenüber Bild berichtet Pietro, wie Heiligabend im Krankenlager ablief: "Ich war bei Laura und den Kids, die sind leider alle platt. Aber wir haben 'ne super Zeit gehabt. Viel konnte man nicht machen, die Kids wollten ganz viel mit uns kuscheln."

Laura kommentierte den Schnappschuss mit offenen Worten: "Dieses Jahr sind die Kinder und ich an Weihnachten leider krank. Es ist dadurch vielleicht nicht das schönste Weihnachten, aber wir machen das Beste daraus." Am ersten Feiertag übernahm dann die Familie: "Jetzt sind Lauras Eltern auch bei ihr. Das heißt, sie sind in guten Händen." Für ihn ging es anschließend mit Alessio nach Karlsruhe zu Oma und Opa. "Alessio liebt Oma und Opa", verriet der Musiker.

Bereits in den Tagen vor Weihnachten hatte der Sänger auf Instagram ein gemütliches Bild aus dem Wohnzimmer geteilt. Darauf waren die beiden und ihre Kinder eng aneinander gekuschelt zu sehen. "Genießt den Tag mit euren Liebsten, Familie und Freunden. Für unsere Kinder, Zusammenhalt und schöne Momente", schrieb Pietro zu dem Foto. Obwohl die Trennung im Sommer verkündet wurde, zeigten die beiden damit, dass ihre Kinder weiterhin an erster Stelle stehen.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023